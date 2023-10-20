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О процедурах и методиках. Какой контент косметолог добавляет в свой экспертный блог?

20 октября 2023 12:48
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Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что вы показываете?

О процедурах и методиках. Какой контент косметолог добавляет в свой экспертный блог?-1

Жанна Кудина, врач-косметолог:
У меня тоже есть блог, он связан с моей профессией. В нем я рассказываю о процедурах, методиках.

Алеся Лакина:
Это понятно. Ваш супруг сказал, что вы личную жизнь показываете.

Жанна Кудина:
Его я тоже показываю, потому что я им очень горжусь.

Алеся Лакина:
Какой процент личной жизни вы освещаете все-таки в социальных сетях?

Жанна Кудина:
Ее немного, я показываю, наверное, все-таки то, чем хочется похвастаться.

Алеся Лакина:
Чем, например?

Жанна Кудина:
Например, то, что мы пошли в этом году в первый класс – это прямо крутое событие. Мы были на линейке.

О процедурах и методиках. Какой контент косметолог добавляет в свой экспертный блог?-4

Алеся Лакина:
Кстати, многие психологи говорят, что детей лучше не постить в социальных сетях. Если бы Михаил подарил вам кольцо с таким огромным бриллиантом, вы бы запостили?

Жанна Кудина:
Он подарил.

Алеся Лакина:
Был пост в Instagram?

Жанна Кудина:
На самом деле, это было событие. Мы на тот момент были 15 лет, как официально женаты, это был подарок. Конечно, этому событию было посвящено какое-то количество времени в Instagram. Были прекрасные, чудесные эмоции, и мне хотелось делиться с людьми.

Алеся Лакина:
Событие – понятно, а само кольцо показали?

Жанна Кудина:
Само кольцо – я не помню, это было давно. Мы давно женаты.

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# Интернет # общество # Алеся Лакина # Фотофакт

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