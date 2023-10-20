О процедурах и методиках. Какой контент косметолог добавляет в свой экспертный блог?

Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Жанна Кудина, врач-косметолог:

У меня тоже есть блог, он связан с моей профессией. В нем я рассказываю о процедурах, методиках.

Алеся Лакина:

Это понятно. Ваш супруг сказал, что вы личную жизнь показываете.

Жанна Кудина:

Его я тоже показываю, потому что я им очень горжусь.

Алеся Лакина:

Какой процент личной жизни вы освещаете все-таки в социальных сетях?

Жанна Кудина:

Ее немного, я показываю, наверное, все-таки то, чем хочется похвастаться.

Алеся Лакина:

Чем, например?

Жанна Кудина:

Например, то, что мы пошли в этом году в первый класс – это прямо крутое событие. Мы были на линейке.