Итоги конкурса «100 идей для СНГ» подвели в Минске

45 самых достойных проектов из 8 стран. Итоги конкурса «100 идей для СНГ» подвели в Национальном детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для молодых белорусских разработчиков победными оказались три номинации. Это «IT-сфера», «рациональное природопользование» и «безопасность». Один из победителей – Ян Гулевич из Буда-Кошелево. Его проект называется YACARD. Бизнесмену, чтобы не носить с собой стопку картонных визиток, достаточно обзавестись одной цифровой смарт-картой.

Ян Гулевич, победитель конкурса «100 идей для СНГ»:

Суть этого проекта заключается в следующем. Чтобы быстро поделиться информацией с другими людьми, идентификацией профиля, например, соцсети, ссылки на сайт, телефон, email и так далее – нужно постоянно разрозненно эту информацию подавать. И для этого я придумал проект YACARD, который агрегирует эту информацию в единое целое. И вся информация о вас вашему партнеру передастся всего лишь в одно касание.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Высокий уровень подготовки проектов от государств-участников и сложность выбора победителя. Что очень важно по номинациям, поскольку во всех восьми номинациях проекты, которые были представлены ребятами на защите в рамках выставки, действительно приходилось выбирать из лучших и очень лучших.