От законодательных инициатив до крутых проектов – чем занимается Молодёжный совет? Рассказала Алина Ретькова

О бесценном опыте поговорим с гостем программы «Сенат» на СТВ председателем Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси Алиной Андреевной Ретьковой. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Как Совет Республики взаимодействует с Молодежным советом?

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Основное из наших направлений работы в Молодежном совете – это тесное взаимодействие с членами Совета Республики. Члены Молодежного совета постоянно принимают участие в личных приемах граждан сенаторами. Мы принимаем участие в каждой сессии Совета Республики, в совместных сессиях и Совета Республики, и Палаты представителей. Для нас это возможность понять, как принимаются законы в нашей стране, как в принципе они пишутся. На личных приемах граждан мы, в первую очередь, понимаем, как необходимо и грамотно работать с людьми. И в том числе принимаем где-то опыт работы для того, чтобы через уже молодежную призму нам понимать, как помогать молодежи в решении их вопросов. Ни один личный прием Натальи Ивановны не обходится без участия членов Молодежного совета. Мы, как и она, сидим с самого утра до самого вечера, потому что это для нас бесценный опыт, вообще понимание того, как работает вертикаль власти в системе обращения с людьми. В целом взаимодействие выстроено настолько тесно, что та поддержка и внимание от наших старших коллег, которые поступают к нам каждый день, вдохновляет нас на работу в Молодежном совете. Это не только получение бесценного опыта и знаний, это в принципе осознание того, что на нас лежит огромная ответственность, как грамотно выстраивать работу в Молодежном совете. Здесь нужно сказать, что молодежь слышит и слушает, но и нам часто необходим тот совет и опыт, как необходимо работать с молодежью в том или ином ключе. Потому что у нас много инициатив, но мы такие все ярые, инициативные, активные, что иногда где-то нас необходимо и со взрослой точки зрения направить в какое-то русло, чтобы действительно это получился стоящий проект или стоящее дело.

Виолетта Шаблинская:

А какие проекты Молодежного совета вы бы отметили как наиболее эффективные и востребованные? Алина Ретькова:

Это информационно-просветительские проекты, единый парламентский день, «Молодежный щит», «Не навреди» – различная направленность. Как и профилактика наркомании, так и в целом обучение первой медицинской помощи, рассказ о парламентской деятельности, об основных направлениях работы Молодежного совета, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание. Сейчас очень остро стоит вопрос демографической безопасности. Здесь мы ребятам рассказываем о, в принципе, субсидиях и поддержке государства в данном направлении. Поднимаем тему для молодых специалистов, жилищного их обеспечения. Помимо этого, мы реализуем такие действительно практические занятия в нашей лидерской платформе «Команда будущего», в рамках деловой игры «Голос лидера». Совсем недавно мы запустили новый молодежный проект «Познай творческую Беларусь», где будем ребят в формате диалоговых площадок знакомить с известными белорусскими артистами, писателями, художниками. Помимо этого, мы проводим большую работу в части законотворческой деятельности. На последнем заседании мы огласили Наталье Ивановне наши основные инициативы в части поддержки молодых матерей. Это говорит о том, что мы предложили, чтобы диспансеризация молодых девушек, которые находятся в декретном отпуске, проходила с сохранением средней заработной платы. Помимо этого, мы предложили большое количество инициатив в части поддержки молодых предпринимателей. Введение факультатива в школах по финансовой грамотности в области криптовалют. Ребята очень активные. Каждый день поступают по несколько инициатив. И здесь мы рассказываем их опытным людям, членам Совета Республики, и понимаем, получит ли эта инициатива поддержку, есть ли ей место быть, и после уже идем с ней в дальнейшем. Сейчас мы ждем нашу инициативу по Году благоустройства «Чистый двор», где мы вместе не только со своим Молодежным советом, но и с региональными Молодежными советами в единый день сможем благоустроить придомовые территории. Виолетта Шаблинская:

Вы говорите, что очень часто звучат молодежные инициативы. А на ваш взгляд, как сделать так, чтобы они были услышаны?