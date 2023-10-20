Даже украшал храм. Этот мастер резьбы по дереву создаёт настоящие шедевры

Деревня Ельники. Пуховичский район. По березовой аллее попадаем в сказку. Славянские божества здесь соседствуют с лесными жителями и забавными персонажами. И всю эту красоту Александр Иванович сделал своими руками. Теперь в музей под открытым небом слетается немало гостей.

Александр Павлович, мастер резьбы по дереву:

Люди у нас дрова пилят, семейная парочка. Решил туда какую-то корягу и медвежонка, как будто по ней ползет. – А вы для себя как-то прорисовываете сразу на листике? Александр Павлович:

Нет. Я все свои работы вижу в материале, в дереве.

С природой на «ты» самородок уже больше 40 лет. После армии захватила модная чеканка. Затем перешел на теплое дерево. Увлекся так, что стал членом клуба народных умельцев и постоянным участником выставок. Работал водителем в Минске, занимался спортом, но неизменно тянуло в бабушкин дом, где проводил летние каникулы. И на пенсии вернулся к своим корням. Посреди леса, босиком по росе, дышится и творится легче. Скучать по городу некогда. В деревне за работой день пролетает как одно мгновение. Анастасия Макеева, корреспондент:

А есть любимая порода дерева?

Александр Павлович:

В основном в Беларуси сосна, липа тоже есть для каких-то работ, ложки, иконки бывает делаю. Мой стиль. Обжигаю, такая горелка газовая есть, и чем-то пропитываю немножко. Анастасия Макеева:

Люди просят, местные жители: хочу подарок жене? Александр Павлович:

Очень много. Была работа интересная, панский маентак в Дукоре. Там театр-батлейка есть, моими руками сделано.

ВИА «Лесные музыканты», почтальон Печкин, мишки на поляне. В сельской галерее уже более 300 шедевров. Каждый увидит в них свое. Юмор, философию, эстетику. Как истинный водолей, наш герой не может без креатива. А рождаются идеи с самого утра. Достаточно взглянуть на корягу, вооружиться резцами, происходят чудеса. Мастер светиться от счастья и заряжает все свои работы. Поддерживает любимая жена, муза Татьяна. Александр Павлович:

Это у меня друг-пчеловод. Он решил медведя где-то возле улья поставить. Вот сделаю ложку, подрабатываю постукиванием, лишнее выбрасываю. Надо глаза подтянуть, ушки подобрать, чтобы все сочеталось.

Местный Папа Карло нарасхват. Для него нет ничего невозможного. Он и режиссер, и дизайнер, и психолог. Делает фигурки для усадеб и лесничеств, интерьерные панно, мебель, рамочки для зеркал, шкатулки. Так тонко, словно плетет из дерева кружево. Украсить этот мир и пробудить в каждом нотку прекрасного – позыв души. Маэстро согревает сердца и прогоняет холод. Храм Святых Космы и Дамиана в деревне Щикотовичи Стародорожского района ему удалось и вовсе превратить в настоящий терем. Резные наличники и рамы для икон, лавки и алтарь. Просто неземное царство.

Александр Павлович:

Идея местной жительницы Гладышевой Раисы Алексеевны. В итоге такая красота вышла. Виноград – это присуще храмам, такое растение божественное. Это дерево – сосна, создавал я его по ночам, просыпался в 3-4 часа утра, рисовал. Ворота царские очень красивенькие получились. У людей радость. Приходят сюда на службу, видя все это, получают здесь большое удовольствие и божью благодать.