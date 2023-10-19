«Instagram – это моя работа». Блогер рассказала о необходимости продвижения собственного бренда в соцсетях
Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анна Бедрицкая, диетолог, ведет активно соцсети:
Я веду активно Instagram, делаю, пишу сторителлинги, у меня визуал.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Я так понимаю, вы много уделяете социальным сетям?
Анна Бедрицкая:
Очень много, да. Это часть моей работы. Instagram – это моя работа. Я веду два блога активно – это мой личный бренд, и у меня маленькая фитнес-студия, раскручиваю еще второй бренд. То есть сфера услуг и красоты предполагает наличие аккаунтов в соцсетях. В данный конкретный момент времени в нашей стране самой популярной соцсетью является Instagram. Но я хочу сказать, что еще параллельно веду TikTok, «ВКонтакте» и Facebook.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сколько времени это занимает?
Михаил Свито:
Короче, работы хватает, я так понимаю?
Анна Бедрицкая:
Да, это кусок жизни, часть меня. Я подписала этот договор, пошла на эти условия, и это работает. Это сложно, но необходимо. Часа четыре в день.
Михаил Свито:
Описали объем, неужели часа четыре, а не четырнадцать?
Анна Бедрицкая:
Часа четыре, да.
Михаил Свито:
Четыре хватает?
Анна Бедрицкая:
Все остальное время занимает подготовка тоже к этому. Это только чистое время нахождения в телефоне. Это мой инструмент рабочий, то есть я не просто листаю и смотрю видео. Если я листаю и смотрю видео, то я смотрю, чем это может быть мне полезно.
Алеся Лакина:
Ведь, вы как-то следите за трендами, чтобы быть в теме?
Анна Бедрицкая:
Конечно.
Алеся Лакина:
То есть вы все-таки листаете и смотрите видео в том числе?
Анна Бедрицкая:
Да, но я не для фана это делаю, а с целью пользы для себя и работы.