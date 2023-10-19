«Instagram – это моя работа». Блогер рассказала о необходимости продвижения собственного бренда в соцсетях

Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анна Бедрицкая, диетолог, ведет активно соцсети:

Я веду активно Instagram, делаю, пишу сторителлинги, у меня визуал. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Я так понимаю, вы много уделяете социальным сетям? Анна Бедрицкая:

Очень много, да. Это часть моей работы. Instagram – это моя работа. Я веду два блога активно – это мой личный бренд, и у меня маленькая фитнес-студия, раскручиваю еще второй бренд. То есть сфера услуг и красоты предполагает наличие аккаунтов в соцсетях. В данный конкретный момент времени в нашей стране самой популярной соцсетью является Instagram. Но я хочу сказать, что еще параллельно веду TikTok, «ВКонтакте» и Facebook. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сколько времени это занимает? Михаил Свито:

Короче, работы хватает, я так понимаю?

Анна Бедрицкая:

Да, это кусок жизни, часть меня. Я подписала этот договор, пошла на эти условия, и это работает. Это сложно, но необходимо. Часа четыре в день. Михаил Свито:

Описали объем, неужели часа четыре, а не четырнадцать? Анна Бедрицкая:

Часа четыре, да. Михаил Свито:

Четыре хватает? Анна Бедрицкая:

Все остальное время занимает подготовка тоже к этому. Это только чистое время нахождения в телефоне. Это мой инструмент рабочий, то есть я не просто листаю и смотрю видео. Если я листаю и смотрю видео, то я смотрю, чем это может быть мне полезно.