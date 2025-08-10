Польша потратила деньги ЕС на закупку яхт, саун и предметов роскоши

Скандал разгорелся после публикации списка компаний, получивших субсидии из Национального плана восстановления после пандемии коронавируса. Интернет-пользователи заметили сомнительные статьи расходов, которые не соответствуют целям программы. Среди них закупки мобильных кофейных аппаратов, строительство домика на воде для деловых встреч, инвестиции в корпоративные яхты и обустройство саун. Региональная прокуратура в Варшаве начала предварительное расследование сообщений СМИ о нарушениях при выдаче грантов. Но президент Польского агентства по развитию предпринимательства после того, как появились сомнения в том, как расходовались средства ЕС, была уволена.