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Польша потратила деньги ЕС на закупку яхт, саун и предметов роскоши

10 августа 2025 13:39
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Польша потратила деньги ЕС на закупку яхт, саун и предметов роскоши. Брюссель затребовал объяснений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша потратила деньги ЕС на закупку яхт, саун и предметов роскоши-2

Скандал разгорелся после публикации списка компаний, получивших субсидии из Национального плана восстановления после пандемии коронавируса. Интернет-пользователи заметили сомнительные статьи расходов, которые не соответствуют целям программы. Среди них закупки мобильных кофейных аппаратов, строительство домика на воде для деловых встреч, инвестиции в корпоративные яхты и обустройство саун. Региональная прокуратура в Варшаве начала предварительное расследование сообщений СМИ о нарушениях при выдаче грантов. Но президент Польского агентства по развитию предпринимательства после того, как появились сомнения в том, как расходовались средства ЕС, была уволена.

# Польша # Европейский союз

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