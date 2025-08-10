Прямые рейсы из Алматы в Минск запустила казахстанская авиакомпания SCAT

Прямые рейсы Алматы – Минск запустила казахстанская авиакомпания SCAT. Первый борт приземлился на нашей земле сегодня, 10 августа. По традиции в аэропорту его встретили водной аркой, а экипаж угостили хлебом-солью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания оказались и пассажиры. Борт был загружен на 70 %. Это указывает на востребованность направления. У людей открылись новые возможности для бизнеса и путешествий. Алматы, являясь бывшей столицей, сохраняет роль финансового центра Казахстана. Там находятся штаб-квартиры крупнейших банков страны, а возле возле города расположены различные туристические места и курорты.

Это моя первая поездка на самолете. Лечу в Алматы, к брату в гости с дочкой. Он нас пригласил. И вот с 10 числа открыли первый рейс. Сразу прямой из Минска и вот мы летим.

Я лечу в первый раз, рассматривала другие варианты. Оказались они не слишком удобные и лечу с целью встретить свою любовь. В пути всего 5 часов. Я думаю, это не большой срок, успею прочитать книгу, которую взяла с собой.

Хорошо долетели, быстро,а компанию выбрали, потому что это всего один единственный прямой рейс. Персонал очень такой внимательный, вежливый был.

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Из Алматы самолет отправляется в 5.30, а обратно из Минска – в 10 утра. Расстояние между городами почти 4 тысячи километров, а время в пути составляет пять с половиной часов.

Владимир Череухин, генеральный директор Национального аэропорта Минск:

Мы постоянно мониторим и ищем наиболее востребованные маршруты. И вот Алматы как раз то направление, которое оказалось в топе, где пассажир, пытаясь долететь до Алматы искал способы стыковки.