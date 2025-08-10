Прямые рейсы из Алматы в Минск запустила казахстанская авиакомпания SCAT
Прямые рейсы Алматы – Минск запустила казахстанская авиакомпания SCAT. Первый борт приземлился на нашей земле сегодня, 10 августа. По традиции в аэропорту его встретили водной аркой, а экипаж угостили хлебом-солью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания оказались и пассажиры. Борт был загружен на 70 %. Это указывает на востребованность направления. У людей открылись новые возможности для бизнеса и путешествий. Алматы, являясь бывшей столицей, сохраняет роль финансового центра Казахстана. Там находятся штаб-квартиры крупнейших банков страны, а возле возле города расположены различные туристические места и курорты.
Это моя первая поездка на самолете. Лечу в Алматы, к брату в гости с дочкой. Он нас пригласил. И вот с 10 числа открыли первый рейс. Сразу прямой из Минска и вот мы летим.
Я лечу в первый раз, рассматривала другие варианты. Оказались они не слишком удобные и лечу с целью встретить свою любовь. В пути всего 5 часов. Я думаю, это не большой срок, успею прочитать книгу, которую взяла с собой.
Хорошо долетели, быстро,а компанию выбрали, потому что это всего один единственный прямой рейс. Персонал очень такой внимательный, вежливый был.
Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Из Алматы самолет отправляется в 5.30, а обратно из Минска – в 10 утра. Расстояние между городами почти 4 тысячи километров, а время в пути составляет пять с половиной часов.
Владимир Череухин, генеральный директор Национального аэропорта Минск:
Мы постоянно мониторим и ищем наиболее востребованные маршруты. И вот Алматы как раз то направление, которое оказалось в топе, где пассажир, пытаясь долететь до Алматы искал способы стыковки.
Николай Буряков, коммерческий директор авиакомпании SCAT Airlines:
Первый рейс – мы к вам привезем 135 пассажиров, от вас увезем 125 пассажиров. То есть это говорит о хороших показателях, о востребованности данного направления.
На взлетно-посадочной полосе самолет встречали споттеры. Профессиональные фотографы и любители авиации сделали уникальные кадры пассажирского лайнера. Планируется, что прямых рейсов из Беларуси в Казахстан станет больше. Регулярное сообщение свяжет Минск с крупными туристическими городами.