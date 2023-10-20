Нужный совет отца. Секреты воспитания детей обсудили в лицее МВД

Новости Беларуси. Секреты воспитания детей и роль отца в семье. Эти темы обсудили в лицее МВД. Участников диалога встретили торжественным построением, затем была экскурсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После знакомства с тем, как готовят будущих защитников страны, говорили о важном. Для полноценной реализации в жизни ребенку важна не только забота и ласка матери, но и поддержка, нужный совет со стороны отца.

Александр Кривулец, многодетный отец:

У меня здесь обучаются трое сыновей. Я не военный, но сыновьями горжусь. У нас в семье заведено, что все мы друг за дружку держимся. Очень все патриотично настроены.

Мартин Михеев, учащийся средней школы № 182 имени Владимира Карвата:

В моей семье папа является очень важным звеном, опорой, примером для подражания. Я всегда на него смотрю и хочу быть таким, как он.