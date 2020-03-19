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Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

19 марта 2020 16:07
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Новости Беларуси. Холод, голод и сыпной тиф вместо газовых камер и крематория. 76 лет назад были освобождены узники Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой войны: белорусских стариков, женщин и детей словно лабораторных крыс нацисты использовали для того, чтобы вызвать эпидемию в наступавших войсках Белорусского фронта.

С прошедшими ад на земле встретился Александр Добриян.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-1

Александр Добриян, корреспондент:
В марте 44-го дороги, ведущие в Озаричи, были буквально усеяны трупами детей, женщин и стариков. Этот марш смерти был частью поистине дьявольского плана. Технологию эпидемии нацисты проработали до мелочей. Людей доводили до полного изнеможения, а затем толпами загоняли в болото, огражденное колючей проволокой. Практически не кормили и запрещали разводить костры. В таких условиях сыпной тиф распространялся молниеносно.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-4

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-6

Смертность была запредельной. 9 дней озаричского ада унесли 17 тысяч мирных жизней. В официальных документах командиры вермахта цинично описывали военную операцию с применением бактериологического оружия как «депортацию ненужных едоков».

Екатерине Гарбар было 10 лет, когда их с мамой и братом пригнали на эту фабрику смерти.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-9

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-11

Екатерина Гарбар, узница лагеря смерти «Озаричи»:
Много трупов лежало. Когда загнали нас за проволоку, стоял старик с бородой и молился – наверное, просто своей смерти просил.

По архивным данным, средняя продолжительность жизни зараженных узников составляла трое суток. Выжили в основном те, кто прибыл в лагерь смерти в последние дни перед освобождением.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-14

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-16

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-18

Ольга Яльчик, узница лагеря смерти «Озаричи»:
Колотило так, что накрывайся, не накрывайся – ничего не помогало.

План создания эпидемиологической западни, утвержденный лично Адольфом Гитлером, провалился. Медицинские службы Белорусского фронта отреагировали на угрозу мгновенно. Военным врачам удалось свести к минимуму последствия вспышки сыпного тифа не только в войсках, но и среди мирных жителей.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-21

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-23

Зинаида Хлебовец, руководитель музея памяти жертв лагеря смерти «Озаричи»:
Здесь в большом количестве применили антибиотики. Из близлежащих трех армий по приказу Рокоссовского сюда были доставлены медики. Поэтому благодаря грамотным действиям командного состава, медиков 65-й армии эту эпидемию в течение двух месяцев удалось локализовать.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-26

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-28

Узнать больше об одной из самых трагических страниц своей истории белорусам поможет новое энциклопедическое издание. Накануне памятной даты состоялась презентация книги «Озаричи. Дорога смерти».

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-31

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-33

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-35

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников-37

# Великая Отечественная война # общество # Александр Добриян # Екатерина Гарбар # Ольга Яльчик # Зинаида Хлебовец # Фотофакт

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