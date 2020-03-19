Любимые книги в самые удалённые уголки страны. Как работает «Мобил-библиотека» в Березинском районе

Новости Беларуси. В Березинском районе заработал проект «Мобил-библиотека», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работники центрального книгохранилища отбирают книги и отвозят их в самые отдаленные населенные пункты, где устраивают яркие презентации изданий.

Сельские жители могут познакомиться как с новинками, так и с известными произведениями белорусских писателей. По возможности в сельских библиотеках также организовывают встречи с писателями.

Книга и сегодня лучший друг. В этом уверены сотрудники Березинской библиотеки. Здесь кладезь знаний никогда не пустует, даже несмотря на то, что большинство произведений есть в интернете. Библиотека – давно не просто книгохранилище. Это место, где рождаются громкие волонтерские проекты. Один из них – «Мобил-библиотека». Перед тем, как книги отправятся в путешествие, их тщательно отбирают.

До старта проекта полки в сельских библиотеках тоже не пустовали. Туда в 2019 году из центрального книгохранилища передали 1500 книг. Всего в районе 9 сельских библиотек. В Березино постоянно приезжают писатели, чтобы лично презентовать свои произведения. А потому фонд пополняется экземплярами с автографами авторов.