«Я сдерживал себя. Это же искалечить жизнь девочке». Командир отряда рассказал, как относились к женщинам на фронте

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

В военные годы тысячи женщин, которые не входят в число военнообязанных, мобилизуют на основании приказов Сталина и по призыву комсомола. Все они своей рукой пишут рапорт, мол, ухожу на фронт на добровольных началах.

Анатолий Олейник, командир партизанского отряда им. Калинина в 1941-1944 гг.:

Я такой трохи хамоватый, говорю: «Зачем ты этих баб привел? Зачем они нам?» А у нас до этого в отряде была только одна женщина пожилая, варила на кухне, а тут две молоденьких.

Бурочки из шинели на ногах, демисезонное пальто и винтовка чуть ли не больше ее самой. Еву Ивановну командир партизанского отряда втайне присмотрел еще той зимней ночью, когда их с сестрой в отряд привели. Но скоро Анатолий Михайлович понял: мало того, что недотрога, так и еще и про хозвзвод слышать не хочет.

Анатолий Олейник:

Я стал трошки сопротивляться и не стал ее брать на операции. Сестру Шуру возьму, а ее не беру. А она такая упрямая, ничего знать не хочет. В хозвзвод не идет, на кухню не идет, только в строевой взвод.

У девушки Евы свои понятия о войне. Она, как и тысячи других фронтовых красавиц, хочет быть не только объектом воздыхания, но и настоящим бойцом. Женился на подчинённой Любе. Как сложилась судьба 20-летнего лейтенанта, который командовал 40 бойцами в юбках Осознав, что с упрямством Евы ничего не поделать, будущий муж учит ее сначала оружейному делу, а потом и подрывному. Через некоторое время партизанка уже возглавляет разведывательно-диверсионную группу и совершает девять крупных диверсий на железной дороге.

Все это время симпатия к ней командира отряда только нарастает. Но сама Ева посмотрит на него другими глазами лишь после войны. Полевые романы и интриги в окопах. Откровенно о романтических отношениях под пулями