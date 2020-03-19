«Я сдерживал себя. Это же искалечить жизнь девочке». Командир отряда рассказал, как относились к женщинам на фронте
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
В военные годы тысячи женщин, которые не входят в число военнообязанных, мобилизуют на основании приказов Сталина и по призыву комсомола. Все они своей рукой пишут рапорт, мол, ухожу на фронт на добровольных началах.
Анатолий Олейник, командир партизанского отряда им. Калинина в 1941-1944 гг.:
Я такой трохи хамоватый, говорю: «Зачем ты этих баб привел? Зачем они нам?» А у нас до этого в отряде была только одна женщина пожилая, варила на кухне, а тут две молоденьких.
Бурочки из шинели на ногах, демисезонное пальто и винтовка чуть ли не больше ее самой. Еву Ивановну командир партизанского отряда втайне присмотрел еще той зимней ночью, когда их с сестрой в отряд привели. Но скоро Анатолий Михайлович понял: мало того, что недотрога, так и еще и про хозвзвод слышать не хочет.
Анатолий Олейник:
Я стал трошки сопротивляться и не стал ее брать на операции. Сестру Шуру возьму, а ее не беру. А она такая упрямая, ничего знать не хочет. В хозвзвод не идет, на кухню не идет, только в строевой взвод.
У девушки Евы свои понятия о войне. Она, как и тысячи других фронтовых красавиц, хочет быть не только объектом воздыхания, но и настоящим бойцом.
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Осознав, что с упрямством Евы ничего не поделать, будущий муж учит ее сначала оружейному делу, а потом и подрывному. Через некоторое время партизанка уже возглавляет разведывательно-диверсионную группу и совершает девять крупных диверсий на железной дороге.
Все это время симпатия к ней командира отряда только нарастает. Но сама Ева посмотрит на него другими глазами лишь после войны.
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Анатолий Олейник:
Я сдерживал себя по отношению к Еве Ивановне. Это же искалечить жизнь девочке: война, можно забеременеть, если начать жить. Не знаешь судьбы: завтра тебя привезут и будут хоронить на кладбище.