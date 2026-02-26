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Около 360 авто и грузовиков ожидают въезда Литву и Польшу – ГПК

26 февраля 2026 09:31
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Около 360 авто и грузовиков ожидают въезда Литву и Польшу – ГПК-0

По данным государственного пограничного комитета, на въезд в Литву и Польшу скопилась очередь из 120 авто и 240 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет в официальном Telegram-канале.

Самые длинные очереди грузовиков были зафиксированы перед литовскими пограничными пунктами пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» (130 автомобилей) и польским пограничным пунктом пропуска «Кукурыки» (110 автомобилей).

Количество грузовиков, проходящих через эти пограничные пункты в день, составляло от 14% до 51% от нормы.

В ведомстве также отмечают, что по состоянию на 10:00 80 автомобилей ожидают въезда в Польшу через Тересполь, а 40 – въезда в Литву через Медининкай.

Фото: pixabay

# Граница # Государственная граница Беларуси

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