Государственному камерному оркестру исполняется 58 лет! Главный дирижёр рассказал, как отпразднуют значимую дату

Евгений Бушков, главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Беларусь:

Мне очень приятно, что вы говорите о том, что во всей стране будет праздник, посвященный как раз дню рождения нашего оркестра, потому что мне представляется, что гордиться своими творческими коллективами, тем более с такой славной историей, как Государственный каменный оркестр, это очень ценно и приятно.

Мне хочется сказать, во-первых, что традиция отмечать каждый год день рождения у нас появилась не так давно. Конечно, мы в основном придерживались каких-то круглых дат. Например, 40 лет, 45, 50. Большой праздник был на 50-летие, дальше – 55. Где-то между 55 и сегодняшним днем нам пришла в голову мысль, в конце концов, чем мы хуже, чем человеческий организм, который привыкает отмечать дни рождения каждый год. Это все-таки должна быть какая-то приятная дата. Тем более, что мы ее знаем. Это именно 28 февраля, когда был подписан 1968 году указ о создании Минского камерного оркестра. Тогда он так назывался. Последние годы, конечно, мне хочется, чтобы в эти праздничные даты мы сделали какие-то программы, несколько отличающиеся от обычных, скажем, сезонных. Хотя каждый концерт нашего оркестра это праздник, конечно, и событие.