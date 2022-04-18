Работа продолжается. В Минске во время субботника убрали 1,5 тысячи гектаров территории

Новости Беларуси. Более 430 тысяч человек приняли участие в благоустройстве Минска во время республиканского субботника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Силами дружных минчан проводился ремонт и окраска малых архитектурных форм, асфальтобетонных покрытий, уборка территории мемориалов. В Год исторической памяти особое внимание – местам боевой и воинской славы, захоронениям времен Великой Отечественной войны. Также было высажено более 3,5 тысячи деревьев и 16 тысяч кустарников. Всего за субботник убрали около 1,5 тысячи гектаров территории города.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

На республиканском субботнике в Год исторической памяти в первую очередь было обращено внимание на воинские захоронения, мемориалы. Уборка мемориалов, могил солдат и гражданского населения погибшего. Принимало участие руководство города, районов, общественность, «Белая Русь» и БРСМ.