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Работа продолжается. В Минске во время субботника убрали 1,5 тысячи гектаров территории

18 апреля 2022 15:18
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Новости Беларуси. Более 430 тысяч человек приняли участие в благоустройстве Минска во время республиканского субботника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работа продолжается. В Минске во время субботника убрали 1,5 тысячи гектаров территории-1

Силами дружных минчан проводился ремонт и окраска малых архитектурных форм, асфальтобетонных покрытий, уборка территории мемориалов. В Год исторической памяти особое внимание – местам боевой и воинской славы, захоронениям времен Великой Отечественной войны. Также было высажено более 3,5 тысячи деревьев и 16 тысяч кустарников. Всего за субботник убрали около 1,5 тысячи гектаров территории города.

Работа продолжается. В Минске во время субботника убрали 1,5 тысячи гектаров территории-4

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
На республиканском субботнике в Год исторической памяти в первую очередь было обращено внимание на воинские захоронения, мемориалы. Уборка мемориалов, могил солдат и гражданского населения погибшего. Принимало участие руководство города, районов, общественность, «Белая Русь» и БРСМ.

Работа продолжается. В Минске во время субботника убрали 1,5 тысячи гектаров территории-7

Работа по наведению порядка продолжается. Дополнительно до 25 апреля планируют высадить еще около 10 тысяч деревьев и 300 тысяч кустарников. Наведут порядок в частном секторе и промзонах.

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Раковщик # Фотофакт

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