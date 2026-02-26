В Минске появится «Сад фотаздымкаў» с арт-объектами и велодорожкой

В 2026 году в столице благоустроят несколько новых общественных пространств для отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Московском районе по-новому расцветет «Сад вершаў». Поэтическую атмосферу дополнит «Сад фотаздымкаў» – идеальное место для стильных кадров. В Первомайском районе в лесопарке «Зеленый Луг» проложат экотропу «Лесная» с маршрутом для скандинавской ходьбы. Также там оборудуют «птичью столовую». Скверы, арт-объекты, велодорожки – выбирайте, где в предстоящем сезоне будете отдыхать от городской суеты не покидая столицы.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска: Название называть не буду. Почему? Потому что считаю правильным, когда название предложат люди. Мы, как правило, перед открытием зоны отдыха собираем местных жителей, которые там проживают, и путем опроса определяем. И с учетом, конечно, исторических названий этих мест.

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района Минска:

Планируем к 3 июля, ко Дню Независимости, выполнить благоустройство территории Слепянской водной системы – в районе 6-й больницы, 14-й нашей поликлиники. Там, конечно же, целесообразно разместить парк медицины. Ну и после этого, ко Дню города, мы организуем устройство тоже зоны отдыха. Дальше пойдем вдоль Слепянской водной системы за нашим парком Столетова. Сделаем активную зону отдыха для всей семьи. Мы его назовем «Парк семейного досуга».

В каждом районе Минска появится по две новые зоны отдыха. Архитекторами уже разработана схема и ведется наполнение проектов. К их реализации приступят как только сойдет снег.