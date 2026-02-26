Олимпиада среди школьников центрального региона на знание ПДД прошла в Столбцах

Олимпиада среди школьников центрального региона на знание правил дорожного движения прошла в Столбцах. Проводилась она уже в 21-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе интеллектуального состязания учащимся 5-7-х классов нужно было ответить на 20 вопросов при индивидуальном решении билетов по ПДД. В программе также и практические командные испытания: например, найти выход из непростой дорожной ситуации. А еще оценивалась разработка листовки «Вместе за безопасность». Вне конкурса ребята снимали тематические видеоролики. Лучшие получили заслуженные награды.

Олег Адамовский, заместитель начальника УГАИ МОБ УВД Миноблисполкома: С учетом проблематики дорожно-транспортного травматизма на территории области, данный вопрос является актуальным. Касаясь взрослых, хотелось бы обратить внимание, что вопросы профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий находятся всегда на контроле. И взрослым необходимо ежедневно напоминать своим детям о правилах поведения вблизи дорог.

Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:

Пока наши дети выполняли задание по правилам дорожного движения, взрослые обсудили проблемные вопросы, которые сегодня существуют в рамках подвоза детей. На сегодняшний день в Минской области, на подвозе обучающихся, находятся 338 автобусов. Мы подвозим 12 700 учащихся.

Всего по результатам пройденных испытаний и творческих конкурсов определили около 20 победителей в различных номинациях. Безусловным лидером стали участники олимпиады из Несвижского района.