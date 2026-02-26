Прямой эфир

Ким Чен Ын заявил о готовности к нормализации отношений с США

26 февраля 2026 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ким Чен Ын заявил о готовности к нормализации отношений с США-0

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, Пхеньян готов нормализовать отношения с Соединенными Штатами, но подчеркнул, что инициатива должна исходить от Вашингтона. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на съезде Трудовой партии Кореи, он отметил, что Пхеньян придерживается сверхжесткой позиции по отношению к Соединенным Штатам, но готов к сближению, если Вашингтон откажется от своей враждебной политики и признает конституционный статус КНДР.

В противном случае Северная Корея продолжит отвечать симметрично, располагая для этого достаточными средствами.

Фото: pixabay

# Международная политика # Ким Чен Ын

Другие новости рубрики

Все новости
Шайба и передача Протаса помогли. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ
26 февраля 2026 09:06

Шайба и передача Протаса помогли. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ

В странах Балтии половина молодых людей негодна к службе в армии
26 февраля 2026 08:53

В странах Балтии половина молодых людей негодна к службе в армии

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл огонь
26 февраля 2026 08:53

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл огонь