Ким Чен Ын заявил о готовности к нормализации отношений с США

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, Пхеньян готов нормализовать отношения с Соединенными Штатами, но подчеркнул, что инициатива должна исходить от Вашингтона. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на съезде Трудовой партии Кореи, он отметил, что Пхеньян придерживается сверхжесткой позиции по отношению к Соединенным Штатам, но готов к сближению, если Вашингтон откажется от своей враждебной политики и признает конституционный статус КНДР.

В противном случае Северная Корея продолжит отвечать симметрично, располагая для этого достаточными средствами.

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