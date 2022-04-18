Прямой эфир

«На высоком организационном уровне». Сколько средств удалось собрать на субботнике в Минской области?

18 апреля 2022 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Республиканский субботник только в Минской области объединил более 300 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«На высоком организационном уровне». Сколько средств удалось собрать на субботнике в Минской области?-1

Несмотря на капризную погоду, принять участие в весенней трудовой кампании отозвалось немало активистов. В том числе сотрудники организаций, предприятий, а также молодежь. В 2022 году особое внимание уделили благоустройству исторических объектов, мест боевой, воинской славы, братских могил и памятников. Все заработанные средства на субботнике пойдут на восстановление и реставрацию мемориального комплекса «Хатынь».

«На высоком организационном уровне». Сколько средств удалось собрать на субботнике в Минской области?-4

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
В Минской области республиканский субботник прошел на высоком организационном уровне. Наши и структурные подразделения, и организации участвовали в высадке деревьев, лесных насаждений, уборке придорожных полос. Собрано по результатам средств более чем на 1,1 миллиона рублей.

«На высоком организационном уровне». Сколько средств удалось собрать на субботнике в Минской области?-7

К благоустройству территорий и посадке нового леса присоединились различные структурные подразделения Минской области. Свою лепту в озеленение территорий внесли спасатели и правоохранители. Так, сотрудники областной милиции в Год исторической памяти заложили новую аллею в агрогородке Михановичи.

«На высоком организационном уровне». Сколько средств удалось собрать на субботнике в Минской области?-10

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:
Память об исторических достижениях, исторических эпохах нашей страны будет выражена и в этих деревьях, которые в последующем своей красотой будут украшать этот поселок.

# Субботники в Беларуси # общество # Денис Курленко # Александр Астрейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Турчин о новом проекте в Крупском районе: это даёт сразу очень мощный импульс, толчок для развития экономики
18 апреля 2022 14:49

Турчин о новом проекте в Крупском районе: это даёт сразу очень мощный импульс, толчок для развития экономики

Место работы определит министр. Пиневич назвал условия, при которых врачи-взяточники смогут дальше оказывать медпомощь
18 апреля 2022 14:36

Место работы определит министр. Пиневич назвал условия, при которых врачи-взяточники смогут дальше оказывать медпомощь

Для коллективного иммунитета нужно привить 60% населения. Сколько уже вакцинировано?
18 апреля 2022 14:34

Для коллективного иммунитета нужно привить 60% населения. Сколько уже вакцинировано?