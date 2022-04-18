«На высоком организационном уровне». Сколько средств удалось собрать на субботнике в Минской области?

Новости Беларуси. Республиканский субботник только в Минской области объединил более 300 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Республиканский субботник только в Минской области объединил более 300 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Несмотря на капризную погоду, принять участие в весенней трудовой кампании отозвалось немало активистов. В том числе сотрудники организаций, предприятий, а также молодежь. В 2022 году особое внимание уделили благоустройству исторических объектов, мест боевой, воинской славы, братских могил и памятников. Все заработанные средства на субботнике пойдут на восстановление и реставрацию мемориального комплекса «Хатынь».
Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
В Минской области республиканский субботник прошел на высоком организационном уровне. Наши и структурные подразделения, и организации участвовали в высадке деревьев, лесных насаждений, уборке придорожных полос. Собрано по результатам средств более чем на 1,1 миллиона рублей.
К благоустройству территорий и посадке нового леса присоединились различные структурные подразделения Минской области. Свою лепту в озеленение территорий внесли спасатели и правоохранители. Так, сотрудники областной милиции в Год исторической памяти заложили новую аллею в агрогородке Михановичи.
Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:
Память об исторических достижениях, исторических эпохах нашей страны будет выражена и в этих деревьях, которые в последующем своей красотой будут украшать этот поселок.