Госсекретарь Совета безопасности встретился с экспертным советом БИСИ

Запад не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в странах с неугодным ему политическим курсом. В таких условиях защита суверенитета становится приоритетом номер один. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече с экспертным советом Белорусского института стратегических исследований. Детально обсуждались вопросы обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделили растущей роли БИСИ как интеллектуального центра, способного не только оценивать текущие риски, но и работать на опережение. Сейчас эксперты института принимают непосредственное участие в формировании ключевых документов стратегического планирования. Аналитики вырабатывают прогрессивные идеи, которые ложатся в основу государственных решений. Главная задача – вовремя распознать и нейтрализовать вызовы и угрозы еще на стадии их зарождения, обеспечивая стабильное развитие страны в долгосрочной перспективе.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Я бы хотел видеть работу этой структуры во всех направлениях, чтобы они принимали самое активное участие, вырабатывали именно практические шаги для того, чтобы нейтрализовать современные риски и вызовы, не говоря уже про угрозы, во всех 9 сферах национальной безопасности. И хотел бы, чтобы они более плотно взаимодействовали с теми органами, которые отвечают за ту или иную сферу национальной безопасности.

Сегодня без участия аналитиков не обходится ни одно значимое обсуждение в медиаполе. По сути, институт стал «правой рукой» и важнейшим рабочим органом Администрации Президента, полностью оправдывая цели, ради которых он создавался, – отметил госсекретарь. Помимо стратегического планирования, сотрудники БИСИ активно формируют актуальную информационную повестку. Эксперты в режиме реального времени отслеживают происходящие события и оперативно реагируют на любые информационные вбросы и попытки манипуляции общественным мнением.