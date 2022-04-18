Турчин о новом проекте в Крупском районе: это даёт сразу очень мощный импульс, толчок для развития экономики

Новости Беларуси. В каждом районе Минской области реализуют перспективные проекты в сфере сельского хозяйства. Сразу два объекта готовы в Крупском районе. Их сдадут в эксплуатацию на производственном участке агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С рабочим визитом предприятие посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. На площадке заканчивают строительство восьми птичников, каждый на 35 тысяч голов. С вводом объекта в эксплуатацию объем продукции по выращиванию птицы увеличится на 50 %. Также здесь возводят убойный и мясоперерабатывающий цеха с новейшим оборудованием и комбикормовый завод. Кроме того, скоро сдадут зерносушильный комплекс. Его мощность – 100 тонн в час. Это позволит в полной мере дорабатывать урожай.

Павел Казакевич, управляющий производственной площадкой при деревне Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Интересен этот комплекс тем, что получилось увязать современную белорусскую сушилку вместе с немецкой старой сушилкой. В прошлом году в режиме пусконаладки работала. И в этом году, я думаю, что в первом полугодии, мы ее введем в эксплуатацию.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Для крупского региона – это тоже все понятно – это рабочие места, это налоги, сегодня это занятость людей. Поэтому на самом деле приход таких крупных игроков в регионы дает сразу очень мощный импульс, мощный толчок развития всей экономики района. Плюс для таких крупных предприятий в этом году с помощью лизинга, поддержки государства и значительное количество техники. Сегодня, имея большие площади земли, конечно, надо, чтобы было чем ее обрабатывать.