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Турчин о новом проекте в Крупском районе: это даёт сразу очень мощный импульс, толчок для развития экономики

18 апреля 2022 14:49
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Новости Беларуси. В каждом районе Минской области реализуют перспективные проекты в сфере сельского хозяйства. Сразу два объекта готовы в Крупском районе. Их сдадут в эксплуатацию на производственном участке агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турчин о новом проекте в Крупском районе: это даёт сразу очень мощный импульс, толчок для развития экономики-1

С рабочим визитом предприятие посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. На площадке заканчивают строительство восьми птичников, каждый на 35 тысяч голов. С вводом объекта в эксплуатацию объем продукции по выращиванию птицы увеличится на 50 %. Также здесь возводят убойный и мясоперерабатывающий цеха с новейшим оборудованием и комбикормовый завод. Кроме того, скоро сдадут зерносушильный комплекс. Его мощность – 100 тонн в час. Это позволит в полной мере дорабатывать урожай.

Турчин о новом проекте в Крупском районе: это даёт сразу очень мощный импульс, толчок для развития экономики-4

Павел Казакевич, управляющий производственной площадкой при деревне Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Интересен этот комплекс тем, что получилось увязать современную белорусскую сушилку вместе с немецкой старой сушилкой. В прошлом году в режиме пусконаладки работала. И в этом году, я думаю, что в первом полугодии, мы ее введем в эксплуатацию.

Турчин о новом проекте в Крупском районе: это даёт сразу очень мощный импульс, толчок для развития экономики-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для крупского региона – это тоже все понятно – это рабочие места, это налоги, сегодня это занятость людей. Поэтому на самом деле приход таких крупных игроков в регионы дает сразу очень мощный импульс, мощный толчок развития всей экономики района. Плюс для таких крупных предприятий в этом году с помощью лизинга, поддержки государства и значительное количество техники. Сегодня, имея большие площади земли, конечно, надо, чтобы было чем ее обрабатывать.

Турчин о новом проекте в Крупском районе: это даёт сразу очень мощный импульс, толчок для развития экономики-10

Сейчас в Миноблисполкоме на рассмотрении находятся два сельскохозяйственных инвестпроекта. Один из них – агрокомбината «Дзержинский» – строительство предприятия по переработке отходов животноводства. Второй – по расширению производства перепелиного яйца. Его намерена реализовать Солигорская птицефабрика.

# Сельское хозяйство # общество # Павел Казакевич # Александр Турчин # Фотофакт

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