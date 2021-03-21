Подполковник милиции написал гимн лицея МВД. Его точно будет исполнять не одно поколение учеников

Новости Беларуси. Мы привыкли вспоминать великих поэтов, но сегодня говорим о малоизвестных авторах, которые пишут стихи «в стол». Это люди разных профессий и возрастов – офицер, учитель математики, школьник и слесарь-ремонтник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то из них за свое творчество получил награды – первые места в различных конкурсах, гимн лицея МВД, который будет звучать из уст многих поколений курсантов, другие пишут для души.

Андрей Демидович, начальник курса Минского специализированного лицея МВД, подполковник милиции:

Когда оказался в лицее, информация такая появилась, что планируется создание своего гимна, марша, который действительно будет связан с нашим лицеем. И родилась мысль написать стихотворение, оно получилось на белорусском языке. И уже спустя некоторое время, благодаря наличию талантливого композитора Наливайко Юрия Ивановича, который написал музыку маршевую, родилось такое произведение, которое исполнял вокально-инструментальный оркестр ГУВД.