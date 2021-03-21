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Подполковник милиции написал гимн лицея МВД. Его точно будет исполнять не одно поколение учеников

21 марта 2021 18:26
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Новости Беларуси. Мы привыкли вспоминать великих поэтов, но сегодня говорим о малоизвестных авторах, которые пишут стихи «в стол». Это люди разных профессий и возрастов  офицер, учитель математики, школьник и слесарь-ремонтник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то из них за свое творчество получил награды  первые места в различных конкурсах, гимн лицея МВД, который будет звучать из уст многих поколений курсантов, другие пишут для души. 

Подполковник милиции написал гимн лицея МВД. Его точно будет исполнять не одно поколение учеников-1

Андрей Демидович, начальник курса Минского специализированного лицея МВД, подполковник милиции:
Когда оказался в лицее, информация такая появилась, что планируется создание своего гимна, марша, который действительно будет связан с нашим лицеем. И родилась мысль написать стихотворение, оно получилось на белорусском языке. И уже спустя некоторое время, благодаря наличию талантливого композитора Наливайко Юрия Ивановича, который написал музыку маршевую, родилось такое произведение, которое исполнял вокально-инструментальный оркестр ГУВД. 

Подполковник милиции написал гимн лицея МВД. Его точно будет исполнять не одно поколение учеников-4

Понимаю, что этим гимном, маршем лицея я вошел в историю того же лицея. И даже спустя некоторое время, когда меня уже здесь не будет, ребята других курсов, которые даже не будут знать меня лично, будут исполнять этот гимн. Этот гимн будет звучать.

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# Поэзия # общество # Андрей Демидович # Юлия Стриго # Фотофакт

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