Фёдор Повный: силы Александра Лукашенко направлены на недопущение разногласий, в том числе из-за веры

Это место объединило сразу 4 конфессии! В белорусском Ивье живут католики, православные, мусульмане и иудеи

Это не бразильский Рио-де-Жанейро, а наше Ивье. Статуя Христа весьма схожа с той самой латиноамериканской знаменитостью. На этой земле из века в век мирно живут православные, католики, мусульмане, иудеи. И не просто живут, а ходят друг к другу в гости, создают семьи, вместе отмечают праздники.