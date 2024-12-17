Фёдор Повный: силы Александра Лукашенко направлены на недопущение разногласий, в том числе из-за веры

Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:
Александр Григорьевич Лукашенко – мудрый правитель. Он хорошо понимает, что мир – это необходимое условие для развития. И поэтому его силы направлены на недопущение расколов, споров, разногласий в обществе, в том числе из-за веры.