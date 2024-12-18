Какие детские имена были популярны в 2024 году? Ответили в ЗАГСе Заводского района

18 декабря в Беларуси отмечают День работников органов записи актов граждан. Тех, которые регистрируют самые важные события в жизни человека. Этой службе исполняется 107 лет. Вместе с гостьей подведем итоги уходящего года.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС Заводского района г. Минска.

Александр Меженный, ведущий:

Сколько детишек родилось? Какие интересные имена вы записали? Какие интересные сюрпризы происходили?