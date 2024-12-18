Какие детские имена были популярны в 2024 году? Ответили в ЗАГСе Заводского района

18 декабря в Беларуси отмечают День работников органов записи актов граждан. Тех, которые регистрируют самые важные события в жизни человека. Этой службе исполняется 107 лет. Вместе с гостьей подведем итоги уходящего года.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС Заводского района г. Минска.
Александр Меженный, ведущий:
Сколько детишек родилось? Какие интересные имена вы записали? Какие интересные сюрпризы происходили?
Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС Заводского района г. Минска:
Отдел записи актов гражданского состояния ежедневно регистрирует акты гражданского состояния, у нас 14 административных процедур. Детишек в этом году зарегистрировали более 1 500. Раньше пользовались популярностью европейские имена, но сейчас возвращаемся к славянским именам. Редкие имена существуют, но больше называют редкими именами деток те, у кого один из родителей иностранный гражданин. Популярными именами остаются: Мария, София, Ева, Александра и Александр, Анастасия, Матвей, Тимофей, Марк, Михаил. В этом году из этих 1 500, которых мы зарегистрировали, 776 мальчиков и 744 девочки. Мальчиков всегда немножко больше. Зарегистрировали 17 двоен, одна тройня была.
Подробности в видео.