В Белгосфилармонии проведут гала-концерт, посвящённый 100-летию белорусского кино

2024 год стал знаменательной вехой в истории белорусского кино, ему исполняется 100 лет. Это не только хроника успехов и неудач, но и богатая палитра идей и стилевых экспериментов, талантливых личностей, которые стали основой для современного поколения творцов. Сегодня белорусское кино вновь обретает крылья, новые проекты, фестивали, концерты. Как раз сегодня в Белорусской государственной филармонии состоится грандиозный гала-концерт, посвященный вековому юбилею. Об этом и не только поговорили с гостьей.

Ольга Брилон, музыковед, музыкальный критик:

Коллектив оркестра имени Жиновича готовился к этому концерту заранее, еще в прошлом году мы запланировали этот концерт, зная о том, что будет юбилей у белорусского кино, очень долго шли к нему. Это совместный проект оркестра имени Жиновича и Театра-студии Киноактера. Некоторые произведения будут звучать в исполнении солистов театра и нашего оркестра, некоторые произведения будут ребята сами аккомпанировать, у них есть прекрасный дуэт гитар «Акустический чердак», поют, аккомпанируют. В этом концерте примут участие и солисты оркестра нашего, будут и детки из театра эстрадной песни «Сябрынка». Это будет грандиозный концерт!