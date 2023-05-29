На Форуме регионов Беларуси и России в Уфе подпишут контракты на сумму 1,5 млрд долларов

Контракты на полтора миллиарда долларов – такие финансовые перспективы у юбилейного 10-го по счету Форума регионов Беларуси и России. Он состоится в Уфе с 26 по 28 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовку к масштабным переговорам 29 мая в режиме видеосвязи обсудили оргкомитеты двух стран. На повестке – проект программы и определение площадок проведения мероприятий, а также подготовка секционных заседаний. В этом году будут работать 9 секций. Их тематика разнообразна – от гуманитарного сотрудничества до реализации единой промышленной политики.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: 7-я и 8-я секции касаются вопросов, связанных с формированием единой правовой системы Союзного государства. И с учетом того, что это юбилейный 10-й форум, у нас много докладов посвящено промежуточным итогам нашей интеграционной повестки, реализации союзных программ, которые формализованы 6-м декретом ВГС в 2021 году.

Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Есть союзные программы в сфере нанотехнологий, в сфере космоса, биотехнологий и другие. Есть определенные результаты, поэтому мы планируем подвести итоги и обсудить новые подходы к реализации таких совместных союзных программ.

За годы работы Форум регионов доказал свою эффективность. В подтверждение – огромное число подписанных контрактов на рекордные суммы. Стоит отметить, сегодня в условиях санкционного давления межрегиональное сотрудничество Беларуси и России приобретает стратегическое значение.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В рамках форума, в рамках обсуждения сейчас мы тоже выработаем какие-то определенные направления, которые помогут министерствам Беларуси и России поставить реперную точку в рамках реализации этих подходов основных, которые мешают сейчас нашим предприятиям выходить в отдельных случаях на рынки Российской Федерации.

Важным событием Форума регионов станет пленарное заседание, на котором обсудят итоги и перспективы сотрудничества. Участие в нем примут порядка шести сотен участников. Также на полях форума пройдут культурные, образовательные и спортивные мероприятия.