Прямой эфир

Новый председатель СК Беларуси Дмитрий Гора: «Можно улучшить работу, не ломая кардинально принципов»

11 марта 2021 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке. Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов. 

Новый председатель СК Беларуси Дмитрий Гора: «Можно улучшить работу, не ломая кардинально принципов»-1

Дмитрий Гора – теперь уже экс-заместитель генерального прокурора – сменил на посту председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. Ведомство молодое, поэтому в существенном реформировании не нуждается. Но некоторые изменения новый руководитель все же планирует внедрить. Тем более Гора хорошо знаком со следственной работой и внутренним устройством комитета.

Новый председатель СК Беларуси Дмитрий Гора: «Можно улучшить работу, не ломая кардинально принципов»-4

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Можно улучшить работу, не ломая кардинально принципов и основ организации работы. С точки зрения занимаемой мною должности я ориентируюсь в том, что там происходит. Поэтому думаю, что будет нетрудно вникнуть в деятельность и принять меры для того, чтобы что-то улучшить, что-то усилить, что-то сделать более прогрессивным.  

Новый председатель СК Беларуси Дмитрий Гора: «Можно улучшить работу, не ломая кардинально принципов»-7

Читайте также:

Президент Беларуси: «Кто бы как-то ни говорил, что мы тут закостенели, – ничего подобного»

Александр Лукашенко – новым руководителям силового блока: «Очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется»

Александр Лукашенко – силовикам: спасибо мало кто скажет – не ждите этого. Спасибо скажут потом

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Дмитрий Гора # Иван Носкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вячеслав Дурнов о «Минской лыжне – 2021»: участникам будет самим интересно попробовать такой формат
11 марта 2021 18:43

Вячеслав Дурнов о «Минской лыжне – 2021»: участникам будет самим интересно попробовать такой формат

«Вот это безразличие – оно душит». Результаты масштабного социсследования обсуждаем с Сергеем Мусиенко
11 марта 2021 18:25

«Вот это безразличие – оно душит». Результаты масштабного социсследования обсуждаем с Сергеем Мусиенко

«За каждого из кандидатов готов поручиться лично». О чём говорили Александр Лукашенко и госсекретарь Совбеза?
11 марта 2021 17:32

«За каждого из кандидатов готов поручиться лично». О чём говорили Александр Лукашенко и госсекретарь Совбеза?