Новый председатель СК Беларуси Дмитрий Гора: «Можно улучшить работу, не ломая кардинально принципов»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке. Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов.

Дмитрий Гора – теперь уже экс-заместитель генерального прокурора – сменил на посту председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. Ведомство молодое, поэтому в существенном реформировании не нуждается. Но некоторые изменения новый руководитель все же планирует внедрить. Тем более Гора хорошо знаком со следственной работой и внутренним устройством комитета.