Вячеслав Дурнов о «Минской лыжне – 2021»: участникам будет самим интересно попробовать такой формат

Новости Беларуси. «Минская лыжня» возвращается после вынужденной паузы в 2020 году. Уже 13 марта на старты в Раубичах выйдут профессионалы и любители – школьники, студенты, спортсмены, журналисты, представители трудовых коллективов и чиновники разных уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году эстафета состоит из четырех этапов, на каждом из которых участнику предстоит пройти чуть больше, чем 1,5 километра или два круга.

Трасса в большей степени равнинная. Огневых рубежей тоже два. Стрельба пройдёт в положении лёжа с расстояния в 50 метров. Кстати, мишени будут с небольшой поблажкой для участников.