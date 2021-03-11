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Вячеслав Дурнов о «Минской лыжне – 2021»: участникам будет самим интересно попробовать такой формат

11 марта 2021 18:43
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Новости Беларуси. «Минская лыжня» возвращается после вынужденной паузы в 2020 году. Уже 13 марта на старты в Раубичах выйдут профессионалы и любители – школьники, студенты, спортсмены, журналисты, представители трудовых коллективов и чиновники разных уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году эстафета состоит из четырех этапов, на каждом из которых участнику предстоит пройти чуть больше, чем 1,5 километра или два круга.

Трасса в большей степени равнинная. Огневых рубежей тоже два. Стрельба пройдёт в положении лёжа с расстояния в 50 метров. Кстати, мишени будут с небольшой поблажкой для участников.

Вячеслав Дурнов о «Минской лыжне – 2021»: участникам будет самим интересно попробовать такой формат-1

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Положение стрельбы лёжа по мишени-стойке. Это большая мишень. Это, конечно, упрощённое условие от биатлона, но здесь же и не профессионалы – это все любители, которые хотят попробовать себя в этом виде спорта. Биатлон подразумевает неожиданность. То есть можешь хорошо бежать, но где-то промахнуться, если ты хорошо попал, то ты обязательно догонишь того, кто промахнулся. Это очень интересный формат, я думаю, что участникам будет просто самим интересно попробовать такой формат.     

# Минская лыжня # общество # Вячеслав Дурнов # Фотофакт

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