Президент Беларуси: «Кто бы как-то ни говорил, что мы тут закостенели, – ничего подобного»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления в руководстве таможенного комитета, силовом блоке, ряде министерств и вузов.
Александр Лукашенко – новым руководителям силового блока: «Очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется»
Новые лица также в местной вертикали власти. Глава государства согласовал назначение руководителя Ивьевского района. Им стал Игорь Генец, прежде – заместитель начальника Гродненского облисполкома. А Максим Лысенко согласован на пост председателя Дзержинского райисполкома.
Изменения коснулись и сферы образования. Президент согласовал назначение ректоров сразу в трех университетах – Гомельском техническом, Полесском и Полоцком.
Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новая, очередная плеяда руководителей высокого уровня в Беларуси. Кто бы как-то ни говорил, что мы тут закостенели, – ничего подобного. Вы – новое поколение. Вам принимать эстафету и в будущем строить Беларусь – Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании. Это было неформальное мероприятие для нас с вами, да и для военных, для всех. Это ориентир – к чему мы должны стремиться.
Всего в сегодняшнем списке 24 фамилии. 12 человек назначены лично Президентом. Остальные согласованы в рабочем порядке.