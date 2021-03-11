Президент Беларуси: «Кто бы как-то ни говорил, что мы тут закостенели, – ничего подобного»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления в руководстве таможенного комитета, силовом блоке, ряде министерств и вузов.

Новые лица также в местной вертикали власти. Глава государства согласовал назначение руководителя Ивьевского района. Им стал Игорь Генец, прежде – заместитель начальника Гродненского облисполкома. А Максим Лысенко согласован на пост председателя Дзержинского райисполкома.

Изменения коснулись и сферы образования. Президент согласовал назначение ректоров сразу в трех университетах – Гомельском техническом, Полесском и Полоцком.

Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?