Александр Лукашенко – новым руководителям силового блока: «Очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы живем в очень серьезное и необычное время. И это не просто пропаганда. Вы – люди из войск непосредственно. А генерал милиции, так он вообще из Гродно, на передовой – и видит, и знает, что там происходит. Да и Гора тоже по своей прежней работе хорошо знает ситуацию в стране, да и в этой должности. Поэтому сразу проявится, в течение буквально нескольких месяцев, правильно ли мы осуществили этот подбор. Я согласился с этими кандидатурами – с вами, с людьми, которые сегодня присутствуют за этим столом. И очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется – народ не разочаруется в нас. Потому что мы должны защитить… Ну ладно, не будем говорить о суверенитете, независимости, о государстве – это естественно, мы за это деньги получаем. Пусть небольшие, но получаем. Мы свои семьи должны защитить и семьи наших людей.