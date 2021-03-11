Александр Лукашенко – новым руководителям силового блока: «Очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления в руководстве таможенного комитета, силовом блоке, ряде министерств и вузов.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления в руководстве таможенного комитета, силовом блоке, ряде министерств и вузов.
Так, назначен новый председатель Следственного комитета. Им стал Дмитрий Гора. Специфика работы ведомства ему хорошо знакома. Уже экс-заместитель генерального прокурора до этого на протяжении 10 лет возглавлял Следственное управление КГБ.
11 марта перестала быть вакантной и должность министра по чрезвычайным ситуациям. Им стал Вадим Синявский. Ранее он занимал должность начальника УВД Гродненского райисполкома. Владимира Ващенко освободили от должности главы МЧС. Он был уволен в запас по возрасту.
Претерпел изменения и силовой блок. Виктор Гулевич стал начальником Генштаба Вооруженных Сил, а Андрей Жук – заместителем министра обороны. При этом глава государства отметил, что мы живем в очень необычное время, а от назначенцев напрямую зависит судьба нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы живем в очень серьезное и необычное время. И это не просто пропаганда. Вы – люди из войск непосредственно. А генерал милиции, так он вообще из Гродно, на передовой – и видит, и знает, что там происходит. Да и Гора тоже по своей прежней работе хорошо знает ситуацию в стране, да и в этой должности. Поэтому сразу проявится, в течение буквально нескольких месяцев, правильно ли мы осуществили этот подбор. Я согласился с этими кандидатурами – с вами, с людьми, которые сегодня присутствуют за этим столом. И очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется – народ не разочаруется в нас. Потому что мы должны защитить… Ну ладно, не будем говорить о суверенитете, независимости, о государстве – это естественно, мы за это деньги получаем. Пусть небольшие, но получаем. Мы свои семьи должны защитить и семьи наших людей.
Новые лица также в местной вертикали власти и сфере образования. Александр Лукашенко согласовал назначение ректоров в трех университетах: Гомельском техническом, Полесском и Полоцком. Всего в списке 24 фамилии. 12 человек назначены лично Президентом. Остальные согласованы в рабочем порядке.