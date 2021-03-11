Александр Лукашенко – силовикам: спасибо мало кто скажет – не ждите этого. Спасибо скажут потом

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке. Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов.
Детали этого дня во Дворце Независимости в репортаже Юлии Бешановой.
Первыми в кабинет Президента вошли люди в погонах. Значимость их службы в нынешние непростые времена переоценить невозможно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер. Никто на нас не обрушится самолетами, вертолетами, как это было в середине прошлого века. Этого не будет, потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это третья мировая война. Если только так произойдет.
Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа, после выборов, попробовали нас на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри.
Я это для чего говорю? Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу, и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Поэтому если вы готовы в этом плане – пожалуйста, давайте вместе будем работать и служить нашему народу.
Спасибо мало кто скажет – не ждите этого. У нас же, знаете, привыкли: спасибо скажут потом, попробуют многие что-то другое, сравнение сделают, вот тогда они, возможно, сделав выводы, скажут нам спасибо. А сейчас не ждите. Мы должны выполнять свои обязанности, исполнять свой долг. Это наш долг. И действовать по закону.