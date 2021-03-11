«За каждого из кандидатов готов поручиться лично». О чём говорили Александр Лукашенко и госсекретарь Совбеза?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке. Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов. Детали этого дня во Дворце Независимости в репортаже Юлии Бешановой. То, что на каждую вакансию в высоких кабинетах огромный конкурс, давно ни для кого не секрет. Глава государства на каждую должность рассматривает несколько кандидатов, лично проводит собеседования и выслушивает рекомендации высокопоставленных лиц. Александр Лукашенко – силовикам: спасибо мало кто скажет – не ждите этого. Спасибо скажут потом

Александр Лукашенко пояснил, почему именно на этих людях остановил свой выбор: по вполне понятной причине – в военных и силовых ведомствах руководители должны быть не теоретики, а практики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что вы можете сказать об этих генералах? Вы их знаете – надежные эти люди.

В кадровой политике взят курс на омоложение кадров. Глава государства отметил: в руководстве страны и местных органах власти появляется все больше людей нового поколения.