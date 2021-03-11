«За каждого из кандидатов готов поручиться лично». О чём говорили Александр Лукашенко и госсекретарь Совбеза?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке. Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов.
Детали этого дня во Дворце Независимости в репортаже Юлии Бешановой.
То, что на каждую вакансию в высоких кабинетах огромный конкурс, давно ни для кого не секрет. Глава государства на каждую должность рассматривает несколько кандидатов, лично проводит собеседования и выслушивает рекомендации высокопоставленных лиц.
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Александр Лукашенко пояснил, почему именно на этих людях остановил свой выбор: по вполне понятной причине – в военных и силовых ведомствах руководители должны быть не теоретики, а практики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что вы можете сказать об этих генералах? Вы их знаете – надежные эти люди.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
Каждый кандидат изучен, обсуждено мнение с министром обороны. Пришли с министром обороны к единому мнению. За каждого из кандидатов готов поручиться лично.
Александр Лукашенко:
Я почему задаю вопрос госсекретарю? Потому что разные кандидатуры предлагались и до него, и в первый день его работы. Но скажу откровенно: они были не приняты мною. И я ему поручил разобраться фундаментально с этими вещами. Главный упор сделан был на то, что командовать направлениями оперативными, быть начальником штаба, заместителями министра должны быть люди, которые повоевали. Поэтому было поручено найти таких людей. Ну и вот вы здесь, в моем кабинете. Поэтому я при вас задаю ему вопросы.
Александр Вольфович:
Каждая кандидатура, товарищ Президент, изучена персонально.
Александр Лукашенко:
Ну, это же проявится.
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Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?
В кадровой политике взят курс на омоложение кадров. Глава государства отметил: в руководстве страны и местных органах власти появляется все больше людей нового поколения.
Александр Лукашенко:
Новая, очередная плеяда руководителей высокого уровня в Беларуси. Кто бы как-то ни говорил, что мы тут закостенели, – ничего подобного. Уже, наверное, Игорь Петрович, за ваше время мы практически обновили все руководство страны и уровень губернатора, да и председателей райисполкомов на новых людей. Это новое поколение. Вы – новое поколение. Вам принимать эстафету в будущем и строить Беларусь – Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании. Это было неформальное мероприятие для нас с вами, да и для военных, для всех. Это ориентир – к чему мы должны стремиться.