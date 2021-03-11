«Вот это безразличие – оно душит». Результаты масштабного социсследования обсуждаем с Сергеем Мусиенко

Новости Беларуси. Опубликованы результаты Республиканского опроса общественного мнения. Социологическое исследование проводил Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и аккредитованными в Беларуси социологическими центрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участвовали в опросе 10 тысяч человек из более чем сотни населенных пунктов Беларуси. Результаты этого февральского исследования мы обсудили с руководителем центра ЕсооМ Сергеем Мусиенко. Игорь Позняк, СТВ:

Любопытнейшие данные вы нам дали для размышления. Давайте попробуем проанализировать некоторые из них. Один из вопросов, которые вы задавали респондентам, – кто из белорусских политических деятелей для вас лично наиболее авторитетен? Я так полагаю, что варианты ответа здесь не предлагались?

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ЕсооМ:

Это был открытый вопрос, это самое интересное в социологии. Игорь Позняк:

И самое сложное для вас. Сергей Мусиенко:

Сложное в обработке, безусловно. И на большом количестве анкет это трудоемко, потому что машина не считает, условно говоря: мог быть «Александр Григорьевич Лукашенко», «Александр Лукашенко», «Батька», «Действующий лидер». Игорь Позняк:

Это уже вручную приходилось подсчитывать? Сергей Мусиенко:

Да. Это отбор вручную.

Игорь Позняк:

Но, тем не менее, данные 49,6 % – практически половина. На втором месте – «Другие». А вот здесь? «За счет такого огромного массива анкет было очень много вариантов ответов» Сергей Мусиенко:

За счет такого огромного массива анкет было очень много вариантов ответов – называли отца, называли директора своего завода, руководителей районов, сельхозпредприятий. Это здорово, потому что это говорит о многовариантности, о том, что людям есть на кого опереться, с кем поговорить по крайней мере. Авторитеты есть. Игорь Позняк:

Любопытнейшая вещь для анализа и, возможно, для принятия решения: при ярко выраженном лидерстве Александра Лукашенко, предположим, если посмотреть «Рогачук» – мэр города Бреста. Сергей Мусиенко:

Он единственный из мэров городов. Игорь Позняк:

Это может быть своеобразный посыл для местной власти, в каком направлении нужно двигаться. К вопросу о том, как нужно разговаривать.

Сергей Мусиенко:

Вы знаете, пора к Александру Степановичу собирать мэров городов белорусских и приезжать на семинар и учиться. Здесь каждый представитель власти дает рейтинг власти в целом. То есть складывается эта цифра доверия и авторитета власти из этих маленьких цифр каждого региона, города, тех представителей на местах. Мы увидели Гайдукевича, который не сходит с экранов телевидения, в медийном пространстве, мы увидели министра Карпенко. Кого из министров мы здесь действующих… Игорь Позняк:

Караника, который будучи министром здравоохранения (мы очень хорошо помним эту ситуацию), когда он вышел к агрессивной толпе возле здания министерства и когда его в буквальном смысле хватали за пиджак. «Увидели человека, который несет ответственность, может отвечать за свои слова и не боится людей» Сергей Мусиенко:

Вы согласитесь, это был во многом перелом тоже в отношении к действиям врачей, когда увидели человека, который несет ответственность, может отвечать за свои слова и не боится людей. Игорь Позняк:

Еще один любопытный вопрос – кого бы вы назвали человеком года в Беларуси? По результатам 2020 года Александр Лукашенко с данными 54 % занимает первую строчку, дальше идет собирательный образ (вполне ожидаемо) – врачи, медики. Защитники правопорядка на третьем месте. Как вы это прокомментируете?

Сергей Мусиенко:

Мы получили объективные данные. Это тоже открытый вопрос – люди сами заполняли и писали, кого они считают. И Forbes, и Time журнал – многие издания определяют человека года, женщину года, многие номинации. Но у нас почему-то в стране этой практики не было, и мы (не знаю по какой причине) не делали этого, стеснялись. Но вот эти события – может, это зрелость нашего общества – этот вызов, наверное, подтолкнул, потому что подспудно мы давно должны были этот вопрос задавать. Игорь Позняк:

Что радует, например, меня и что я для себя отметил – есть собирательный образ «Белорусский народ». Нет ли посыла, что действительно в Год единства мы услышали друг друга? «Люди пытаются понять происходящее, оценить его» Сергей Мусиенко:

Понимаете, опять же это работа. Мы этот год только начали, а вот ощущения – мы же его административно назвали единством. Оказывается, в социуме есть такое представление – это же люди сами писали, им не было подсказки на этот счет. В разных регионах это очень высокие количества людей, которые так ответили. Этот месседж, который они дали власти, дали медиа: «говорите о нас как о народе». Знаете, в социологии об этом очень часто дискутировалось – народ мы или еще не народ, или мы просто территория? Игорь Позняк:

Один из кирпичиков к давнему вопросу, который, скажем так, у нас висит в воздухе, – формулировки национальной идеи. Сергей Мусиенко:

Люди пытаются понять происходящее, оценить его.

Игорь Позняк:

Как в Беларуси относятся к тому, что происходило в августе 2020 года, сейчас, на расстоянии? 50 % не поддерживают, скорее не поддерживают – 22 % фактически. Сергей Мусиенко:

Когда эти события происходили – звонят люди из других регионов и городов и говорят: «Что вы там в Минске творите, что у вас там?» Для многих ведь эти события никак не коснулись, их городов. Игорь Позняк:

Важно, что ответ на этот вопрос получен спустя полгода, когда выпустили пар, когда человек сформулировал для себя лично ответ на этот вопрос. «Понимание возникает, как ты в социуме живешь» Сергей Мусиенко:

И мы ему помогли, он благодаря этому распределению увидел, в какой доле он находится. И понимание возникает, как ты в социуме живешь.

Игорь Позняк:

Бело-красно-белый флаг – как Беларусь относится к его публичному использованию? Отрицательно – 39 %, скорее отрицательно – 23 %. Но любопытнее цифра «безразлично» – почти 18 %. Вот это, мне кажется, повод для размышления и работы идеологической вертикали. Сергей Мусиенко:

Серьезнейший маркер и та задача, которая поставлена по патриотическому воспитанию, которое мы должны усилить и вести – этот вопрос как раз адресуется этой сфере. Огромное количество в учреждениях образования людей-фанатов, в воинских частях, в той же 5-й бригаде директор музея – они отдают всю душу ребятам, воспитанию, поддержанию. Но, к сожалению, эти люди не имеют такой системной грамотной поддержки. Игорь Позняк:

Вы правильное слово произнесли – системной.