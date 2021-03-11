Новый министр МЧС Вадим Синявский: «Нет ничего важнее и главнее в жизни любого военнослужащего, чем спасение жизни человека»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке.

Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов.

Новый руководитель и у Министерства по чрезвычайным ситуациям. Прежний министр Владимир Ващенко ушел в отставку по возрасту, и должность оставалась вакантной с января.

11 марта МЧС возглавил Вадим Синявский – экс-руководитель УВД Гродненского облисполкома. Говорит, несмотря на то, что цвет формы придется сменить, масштабные задачи по обеспечению безопасности белорусов останутся прежними.