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Новый министр МЧС Вадим Синявский: «Нет ничего важнее и главнее в жизни любого военнослужащего, чем спасение жизни человека»

11 марта 2021 19:30
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке.

Новый министр МЧС Вадим Синявский: «Нет ничего важнее и главнее в жизни любого военнослужащего, чем спасение жизни человека»-1

Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов.  

Новый руководитель и у Министерства по чрезвычайным ситуациям. Прежний министр Владимир Ващенко ушел в отставку по возрасту, и должность оставалась вакантной с января.

11 марта МЧС возглавил Вадим Синявский – экс-руководитель УВД Гродненского облисполкома. Говорит, несмотря на то, что цвет формы придется сменить, масштабные задачи по обеспечению безопасности белорусов останутся прежними.

Новый министр МЧС Вадим Синявский: «Нет ничего важнее и главнее в жизни любого военнослужащего, чем спасение жизни человека»-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сотрудник милиции – это главный спасатель человеческих жизней. Он всегда на страже и готов прибыть на службу. Точно так же и спасатель. Человек знает два номера – номер 101 и номер 102. И в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций (неважно – каких) он всегда обращается в эти государственные органы для оказания ему помощи. Я считаю, нет ничего важнее и главнее в жизни любого военнослужащего, чем спасение жизни человека. 

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Владимир Ващенко # Вадим Синявский # Фотофакт

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