Новые требования к Президенту и каждому белорусу. Какие предлагают поправки в Конституцию?
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции. В ближайшие несколько недель возможность высказать свое мнение есть у каждого. Причем поделиться своими предложениями можно на различных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Направить их можно в Национальный центр правовой информации. В работу включились и общественные объединения, а также партии, где активизировали работу общественных приемных.
Положение Всебелорусского народного собрания и принцип его формирования, срок полномочий депутатов, перераспределение власти, статус брака и роль патриотизма в современной Беларуси. Предложенный на всенародное обсуждение документ включает лучшее, что было в прежней редакции Основного закона, и учитывает современные вызовы.
Константин Герцев продолжит.
49 страниц текста, 9 разделов, 8 глав и практически полторы сотни статей – проект обновленной Конституции Беларуси вынесен для всенародного обсуждения. Изменения предлагается внести в более чем 70 статей. Сохранение президентской республики, защита государственности, закрепление преемственности собственного исторического опыта – именно то, что неоднократно в своих посланиях подчеркивал Александр Лукашенко.
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Ключевой политический блок поправок описывает требования к Президенту. Так, главой государства сможет стать гражданин Беларуси старше 40, который прожил в стране не менее 20 лет. У него никогда не должно было быть иностранного гражданства или вида на жительство другой страны.
Еще одно важное дополнение – количество сроков в статусе Президента Беларуси – теперь не более двух. Также, согласно поправкам, Президент больше не сможет издавать декреты, имеющие силу законов, а по истечении своих полномочий за ним сохранится неприкосновенность за те действия, которые он совершал на своем посту.
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В новой Конституции хотят закрепить и институт Всебелорусского народного собрания. Это будет высший представительный орган народовластия. Срок его полномочий – пять лет. Собираться оно должно не реже раза в год. ВНС будет назначать членов Центральной избирательной комиссии, судей Верховного и Конституционного судов. Кроме того, народное вече будет определять основные направления внутренней и внешней политики, может вносить в парламент законы, назначать референдумы, предлагать поправки в Конституцию, вводить чрезвычайное и военное положения, рассматривать вопрос о легитимности выборов. Как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, в проекте Конституции не сказано – это определит отдельный закон, который должны принять в течение года. В проекте упоминается лишь, что за выборы делегатов отвечает Центральная избирательная комиссия.
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Еще одна принципиальная новелла, она как раз касается народных избранников. Срок полномочий парламента будет продлен с четырех до пяти лет, а распустить высший законодательный орган власти нельзя будет не только в первый год его полномочий, как сейчас, но и в последний.
Перемены коснутся всех без исключения граждан страны: в Конституции предлагают закрепить значение брака в белорусском обществе, отныне это союз мужчины и женщины. Каждый гражданин должен будет вносить посильный вклад в развитие общества и государства. Родителей обяжут готовить детей к общественно полезному труду, а государство в свою очередь будет обязано сохранять историческую правду и память о подвиге белорусов в годы Великой Отечественной войны.
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безусловно, Конституция отражает необходимость дальнейшего укрепления института семьи, брака, воспитания молодежи. Она зиждется на национальных, культурных, исторических принципах, на исторической правде и памяти о героизме в Великой Отечественной войне. Она учитывает и наши социальные достижения, необходимость их дальнейшего совершенствования. И здесь вводится, я прошу заметить, такая дефиниция, как не только социальная обязанность государства поддерживать и заботиться о своих гражданах, но также и социальная ответственность граждан и общества.
Но все же предложенные изменения будут еще подробным образом обсуждаться среди обычных граждан. В работу по сбору откликов по проекту изменений и дополнений Конституции включились и общественные объединения. «Белая Русь», например, активизирует общественные приемные – 150 по стране начали свою работу с 30 декабря. Поделиться мнением можно и через единую республиканскую горячую линию по указанным номерам телефонов.
«Белая Русь» собирает отклики граждан о проекте Конституции. Что больше всего волнует белорусов, читайте здесь.
Общественные приемные готовы работать до того момента, пока активных обращений и предложений от граждан не останется. Несмотря на новогодние праздники, страна все глубже погружается в главный документ страны. А как иначе, если референдум уже в феврале.