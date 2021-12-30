«Я получила 10 лет, это не стоило того». Девушка попала в исправительную колонию за наркосбыт. Вот её слова

Новости Беларуси. Представительницы Белорусского союза женщин 30 декабря посетили Дом ребенка в исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активистки передали малышам подарки от себя и жителей столицы, а также пообщались с осужденными девушками. В Беларуси есть две исправительные колонии для женщин, и лишь в этой содержатся несовершеннолетние. Практически все девочки осуждены за употребление и распространение наркотиков.

Катя Аксенова попала сюда три года назад, спустя неделю торговли психотропами.