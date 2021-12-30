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«Я получила 10 лет, это не стоило того». Девушка попала в исправительную колонию за наркосбыт. Вот её слова

30 декабря 2021 17:32
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Новости Беларуси. Представительницы Белорусского союза женщин 30 декабря посетили Дом ребенка в исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активистки передали малышам подарки от себя и жителей столицы, а также пообщались с осужденными девушками. В Беларуси есть две исправительные колонии для женщин, и лишь в этой содержатся несовершеннолетние. Практически все девочки осуждены за употребление и распространение наркотиков.  

Катя Аксенова попала сюда три года назад, спустя неделю торговли психотропами.

«Я получила 10 лет, это не стоило того». Девушка попала в исправительную колонию за наркосбыт. Вот её слова-1

Екатерина Аксенова, осужденная:
Я получила 10 лет, это не стоило того. У меня не было цели в жизни. Получить кайф какой-то? Я со стороны осужденной говорю это. Но есть и другая сторона, которая пострадала, лежит в реабилитационных центрах, кого-то уже вообще нету.

Чемоданова встретилась с осужденными за торговлю наркотиками: девушки сегодня готовы рассказывать свои истории. Читайте здесь.

# Наркотики # Анна Корольчук

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