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«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?

30 декабря 2021 17:43
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Новости Беларуси. Представительницы Белорусского союза женщин 30 декабря посетили Дом ребенка в исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активистки передали малышам подарки от себя и жителей столицы, а также пообщались с девушками, осужденными за распространение наркотиков. Откровенный разговор положил начало новому проекту.

Подробности в репортаже Анны Корольчук.

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?-1

Здравствуйте!

Это маленькие воспитанники Дома ребенка в исправительной колонии № 4. 22 малыша находятся здесь до трех лет, пока их мамы отбывают наказание за совершенные преступления. Дети пока этого не понимают и просто занимаются с воспитателями и нянями, как в обычном детском саду.

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?-3

Сегодня у малышей праздник – новогоднее представление сменяется вручением игрушек и сладостей. В гости к детям приехали активистки Белорусского союза женщин из Минска и Гомеля.

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?-5

Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Впечатления очень сильные. Большая очень работа, хорошая делается. Поэтому мы приехали, в первую очередь чтобы поздравить этих деток с Новым годом, чтобы они почувствовали хотя бы часть того тепла и заботы, которые чувствуют дети в обычных семьях. И, конечно, сказать большое спасибо тем людям, которые здесь о них заботятся и делают все, чтобы они росли здоровыми, развивались и адаптировались к нормальной жизни.

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?-7

Среди подарков – нужные для Дома ребенка техника и предметы быта, ходунки, горшки и бутылочки. Собирать благотворительную передачу помогали неравнодушные жители столицы. Сложные времена все больше подталкивают людей объединяться для добрых дел.

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?-9

Для осужденных мам с детьми в колонии есть специальное общежитие. Поэтому свободное от работы время они могут проводить с малышами. К сожалению, пользуются такой возможностью далеко не все. К тому же у многих мальчиков и девочек есть серьезные патологии и им нужен медицинский уход, так как их матери во время беременности злоупотребляли алкоголем и наркотиками. Несмотря на все усилия, которые десятки специалистов предпринимают, чтобы сохранить семьи, после выхода на свободу треть женщин все равно теряет контроль и, как следствие, родительские права.

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?-11

Анна Корольчук, корреспондент:
Силен не тот, кто не упал, а тот, кто, упав, сумел подняться. Поэтому в колонии для осужденных созданы все условия для исправления и для того, чтобы в дальнейшем они могли вести достойную жизнь. В июле этого года здесь открылся реабилитационный центр «Доверие» для женщин с алкогольной и наркотической зависимостью. Для них разработана специальная программа на шесть месяцев, которая включает медицинскую, воспитательную и психологическую помощь.

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?-13

В Беларуси есть две исправительные колонии для женщин, и лишь в этой содержатся несовершеннолетние. Практически все девочки осуждены за употребление и распространение наркотиков. Катя Аксенова попала сюда три года назад, спустя неделю торговли психотропами.

«Я получила 10 лет, это не стоило того». Девушка попала в исправительную колонию за наркосбыт. Вот ее слова.

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?-15

Союз женщин встретился с теми, кто отбывает наказание по статье 328 за торговлю наркотиками. Многие из девушек попали в колонию несовершеннолетними, не осознавая серьезности наказания. Сейчас они готовы делиться своими историями, чтобы помочь другим избежать ошибок.

Чемоданова встретилась с осужденными за торговлю наркотиками: девушки сегодня готовы рассказывать свои истории. Читайте здесь.

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?-17

Зная, что ситуация с оборотом наркотиков остается опасной, девушки предложили помощь в профилактической работе и готовы общаться онлайн с учениками и студентами, чтобы своим примером остановить тех, кто по глупости не понимает, как на нем наживаются другие. Минская городская организация Союза женщин поддерживает инициативу и будет обсуждать этот проект с руководством исправительной колонии № 4.

# Новый год # Тамара Леончик # Анна Корольчук # Ольга Чемоданова

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