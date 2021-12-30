«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?

Новости Беларуси. Представительницы Белорусского союза женщин 30 декабря посетили Дом ребенка в исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активистки передали малышам подарки от себя и жителей столицы, а также пообщались с девушками, осужденными за распространение наркотиков. Откровенный разговор положил начало новому проекту. Подробности в репортаже Анны Корольчук.

Здравствуйте! Это маленькие воспитанники Дома ребенка в исправительной колонии № 4. 22 малыша находятся здесь до трех лет, пока их мамы отбывают наказание за совершенные преступления. Дети пока этого не понимают и просто занимаются с воспитателями и нянями, как в обычном детском саду.

Сегодня у малышей праздник – новогоднее представление сменяется вручением игрушек и сладостей. В гости к детям приехали активистки Белорусского союза женщин из Минска и Гомеля.

Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Впечатления очень сильные. Большая очень работа, хорошая делается. Поэтому мы приехали, в первую очередь чтобы поздравить этих деток с Новым годом, чтобы они почувствовали хотя бы часть того тепла и заботы, которые чувствуют дети в обычных семьях. И, конечно, сказать большое спасибо тем людям, которые здесь о них заботятся и делают все, чтобы они росли здоровыми, развивались и адаптировались к нормальной жизни.

Среди подарков – нужные для Дома ребенка техника и предметы быта, ходунки, горшки и бутылочки. Собирать благотворительную передачу помогали неравнодушные жители столицы. Сложные времена все больше подталкивают людей объединяться для добрых дел.

Для осужденных мам с детьми в колонии есть специальное общежитие. Поэтому свободное от работы время они могут проводить с малышами. К сожалению, пользуются такой возможностью далеко не все. К тому же у многих мальчиков и девочек есть серьезные патологии и им нужен медицинский уход, так как их матери во время беременности злоупотребляли алкоголем и наркотиками. Несмотря на все усилия, которые десятки специалистов предпринимают, чтобы сохранить семьи, после выхода на свободу треть женщин все равно теряет контроль и, как следствие, родительские права.

Анна Корольчук, корреспондент:

Силен не тот, кто не упал, а тот, кто, упав, сумел подняться. Поэтому в колонии для осужденных созданы все условия для исправления и для того, чтобы в дальнейшем они могли вести достойную жизнь. В июле этого года здесь открылся реабилитационный центр «Доверие» для женщин с алкогольной и наркотической зависимостью. Для них разработана специальная программа на шесть месяцев, которая включает медицинскую, воспитательную и психологическую помощь.

В Беларуси есть две исправительные колонии для женщин, и лишь в этой содержатся несовершеннолетние. Практически все девочки осуждены за употребление и распространение наркотиков. Катя Аксенова попала сюда три года назад, спустя неделю торговли психотропами. «Я получила 10 лет, это не стоило того». Девушка попала в исправительную колонию за наркосбыт. Вот ее слова.

Союз женщин встретился с теми, кто отбывает наказание по статье 328 за торговлю наркотиками. Многие из девушек попали в колонию несовершеннолетними, не осознавая серьезности наказания. Сейчас они готовы делиться своими историями, чтобы помочь другим избежать ошибок. Чемоданова встретилась с осужденными за торговлю наркотиками: девушки сегодня готовы рассказывать свои истории. Читайте здесь.