Зара на белорусско-польской границе: эти дети не должны быть заложниками геополитических игр

Новости Беларуси. Насколько гостеприимны поляки, узнали тысячи беженцев, которые рассчитывали на предоставление гуманитарного коридора в Германию, а сейчас вынужденно остаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже в эти предновогодние дни в кризисном центре по-прежнему находятся несколько сотен иностранцев. Судя по отсутствию реакции Евросоюза, Новый год эти люди, к сожалению, встретят в кризисном центре. Чтобы хоть как-то поддержать беженцев, в лагерь с гуманитарной миссией приехала российская певица Зара. Что подтолкнуло артистку на этот шаг и почему день стал одним из самых трогательных на границе – в репортаже Галины Буро.

Сегодня не до песен. Лишь говорить на одном языке. Общение до слез. Дальше – порыв души.

Позже она объяснит этот жест. Оказывается, для российской певицы вся эта история глубоко личная. Зара, хоть и родилась в Ленинграде, но в семье курдов. Ее близкие когда-то были точно такими же беженцами из Ближнего Востока, которые искали лучшей доли, в итоге обрели дом в Советском Союзе. Потому сейчас чужую беду она воспринимает как свою.

И это настоящий калейдоскоп из трогательных моментов. На глазах певицы то и дело слезы. Для каждого беженца она совместно с российским благотворительным фондом «Шаг навстречу» подготовила новогодние подарки.

Галина Буро, корреспондент:

Приезд Зары вызвал ажиотаж среди беженцев, особенно раздача гуманитарного груза. Вот она привезла теплые вещи: варежки, перчатки, шарфы, пледы. В том числе и сладкие подарки. Всего около тонны груза. Певица раздала все подарки сама, тем самым надеясь хоть немного скрасить, особенно детям, предновогодний день в кризисном центре на границе. Она ведь и сама мама.