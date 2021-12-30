Депутат Довгало: придать ВНС настолько высокий статус – это говорит о немыслимом, колоссальном доверии народу

Новости Беларуси. Какие изменения обязательны в новой Конституции, а что нужно сохранить как гарант стабильности и успешного будущего? В Беларуси продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа над изменениями в Конституцию велась почти год. Предложенный на обсуждение документ включает лучшее, что было в прежней редакции. Акцент сделан на сохранении историко-культурного наследия, семейных ценностей. Важное значение придается новому политическому институту – Всебелорусскому народному собранию. Уткин о проекте Конституции: «Будет гарантировать нам защиту прав, в том числе и от внешнего врага». Читайте здесь.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

За 30 лет суверенитета прошло шесть Всебелорусских собраний, при этом каждое их них проходило свой определенный общественно-политический виток развития. При этом обратите внимание, всегда принималась программа социально-экономического развития на пять лет. И эта программа имела очень большое значение. Поэтому сегодня предлагаемые изменения придать Всебелорусскому народному собранию настолько высокий статус как высший представительный орган – это говорит о немыслимом, колоссальном доверии народу. Притом пусть кто-то скажет о нелегитимности. Поэтому белорусы сделают свой выбор.