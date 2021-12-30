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Депутат Довгало: придать ВНС настолько высокий статус – это говорит о немыслимом, колоссальном доверии народу

30 декабря 2021 10:13
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Новости Беларуси. Какие изменения обязательны в новой Конституции, а что нужно сохранить как гарант стабильности и успешного будущего? В Беларуси продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Депутат Довгало: придать ВНС настолько высокий статус – это говорит о немыслимом, колоссальном доверии народу-1

Работа над изменениями в Конституцию велась почти год. Предложенный на обсуждение документ включает лучшее, что было в прежней редакции. Акцент сделан на сохранении историко-культурного наследия, семейных ценностей. Важное значение придается новому политическому институту – Всебелорусскому народному собранию.  

Уткин о проекте Конституции: «Будет гарантировать нам защиту прав, в том числе и от внешнего врага». Читайте здесь.  

Депутат Довгало: придать ВНС настолько высокий статус – это говорит о немыслимом, колоссальном доверии народу-4

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
За 30 лет суверенитета прошло шесть Всебелорусских собраний, при этом каждое их них проходило свой определенный общественно-политический виток развития. При этом обратите внимание, всегда принималась программа социально-экономического развития на пять лет. И эта программа имела очень большое значение. Поэтому сегодня предлагаемые изменения придать Всебелорусскому народному собранию настолько высокий статус как высший представительный орган – это говорит о немыслимом, колоссальном доверии народу. Притом пусть кто-то скажет о нелегитимности. Поэтому белорусы сделают свой выбор.  

Депутат Довгало: придать ВНС настолько высокий статус – это говорит о немыслимом, колоссальном доверии народу-7

Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Главное политическое событие приходящего на начало нового 2022 года это референдум. Я уверена, я просто призываю наших людей сделать свой выбор, прийти. Не остаться равнодушными, безучастными. Проявить не просто ответственность. Мне кажется, это дело совести каждого. Чтобы наши дети, наши внуки были уверены в завтрашнем дне. Это в феврале, сейчас, во время этого события решится судьба нашей страны.  

«Я вижу такую силу правды в этом проекте». Что депутат Палаты представителей говорит об изменениях в Конституцию?  

# Конституция # общество # Ирина Довгало # Лилия Кирьяк # Фотофакт

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