Депутат Довгало: придать ВНС настолько высокий статус – это говорит о немыслимом, колоссальном доверии народу

Новости Беларуси. Какие изменения обязательны в новой Конституции, а что нужно сохранить как гарант стабильности и успешного будущего? В Беларуси продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Какие изменения обязательны в новой Конституции, а что нужно сохранить как гарант стабильности и успешного будущего? В Беларуси продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа над изменениями в Конституцию велась почти год. Предложенный на обсуждение документ включает лучшее, что было в прежней редакции. Акцент сделан на сохранении историко-культурного наследия, семейных ценностей. Важное значение придается новому политическому институту – Всебелорусскому народному собранию.
Уткин о проекте Конституции: «Будет гарантировать нам защиту прав, в том числе и от внешнего врага». Читайте здесь.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За 30 лет суверенитета прошло шесть Всебелорусских собраний, при этом каждое их них проходило свой определенный общественно-политический виток развития. При этом обратите внимание, всегда принималась программа социально-экономического развития на пять лет. И эта программа имела очень большое значение. Поэтому сегодня предлагаемые изменения придать Всебелорусскому народному собранию настолько высокий статус как высший представительный орган – это говорит о немыслимом, колоссальном доверии народу. Притом пусть кто-то скажет о нелегитимности. Поэтому белорусы сделают свой выбор.
Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Главное политическое событие приходящего на начало нового 2022 года это референдум. Я уверена, я просто призываю наших людей сделать свой выбор, прийти. Не остаться равнодушными, безучастными. Проявить не просто ответственность. Мне кажется, это дело совести каждого. Чтобы наши дети, наши внуки были уверены в завтрашнем дне. Это в феврале, сейчас, во время этого события решится судьба нашей страны.
«Я вижу такую силу правды в этом проекте». Что депутат Палаты представителей говорит об изменениях в Конституцию?