«Белая Русь» собирает отклики граждан о проекте Конституции. Что больше всего волнует белорусов?

«Белая Русь», например, активизирует работу общественных приемных. Поделиться мнением можно и через единую республиканскую горячую линию. Интерес к такому формату проявляют немало белорусов. 30 декабря только в минскую городскую организацию записались более 50 человек. Ключевые моменты, интересующие граждан – социальная поддержка населения, сохранение исторической памяти, роль Президента в системе госвласти.

Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Как только был опубликован проект Конституции, начались звонки по телефону с просьбами о записи. Люди приходили. И сегодня по количеству людей, которые здесь собрались, мы открываемся в 11:00. Не только мы, а все 150 общественных приемных по республике. Сегодня начало нашей активной работы по сбору и обработке предложений по дополнениям, по отзывам, по мнениям людей об изменениях, которые внесены в новую редакцию Конституции.