Не только бассейн международного стандарта – рассказываем, какие важные объекты открыли в Беларуси

В 2023 году в преддверии 7 ноября официально открыли БелАЭС, которая продвинет нас далеко вперед. В разные годы в Беларуси в начале ноября запускали линии метро, деревни и районные центры получали газ, новые мосты, детские сады и больницы. Это все у нас уже никто не отнимет. Комфорт и качество станут нормой для наших детей, внуков и даже правнуков. А в этом году в Минске появился абсолютно уникальный спортивный объект. На его открытии побывал глава государства. Это бассейн международного класса, построенный при технической помощи Китая, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В тему окунулась Полина Королева, а еще посмотрела на подарки, которые получили и другие белорусские города и поселки.

Около 40 тысяч квадратных метров – серьезный размах. На трибунах комплекса может уместиться 6 тысяч человек. Под его крышей – соревновательный и общественный блоки. Последний закончат к 1 января: любителей водной стихии ждут, планируют и набор на обучение юных пловцов. Что до профессиональной части комплекса. Это уже не первая тренировка в местных водах, работа началась сразу после открытия. Показательное выступление раньше остальных увидел Президент. Впечатлен остался не только Александр Лукашенко.

Елена Светличная, главный тренер национальной команды по синхронному плаванию:

Есть большое количество ванн – их пять. И мы можем не соревноваться с прыжками в воду, потому что обычно они нам мешают и мы им мешаем. Мы распределяемся по ваннам, никто никому не мешает. Это самое главное условие, чтобы можно было работать, тренироваться и достигать результатов. Бассейн сочетает в себе спорт и культуру. Культуру Беларуси и Китая. Именно Китайской Народной Республике и договоренности лидеров мы обязаны этим подарком. О крепости отношений многое было сказано, а теперь есть рукотворный символ.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси:

5 ромбов вы видите на фасаде здания, соединяющие, будто рука за руку, – это символизирует вечную дружбу между нашими народами.

В отношениях Беларуси и Китая неспортивного поведения не увидишь. Чего, к сожалению, не скажешь про Олимпийские игры в Париже. Беларусь допустили к участию, но на дискриминирующих условиях – в нейтральном статусе: без национальных флагов, гимна. Олимпийский комитет играет в политику, но это не значит, что наши спортсмены остались в стороне от крупных международных стартов.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Все зависит не от нас. Но в рамках соревнований Союзного государства с Российской Федерацией, Содружества Независимых Государств, в рамках БРИКС и ШОС – мы будем готовы здесь проводить самого высокого уровня соревнования. Сам бассейн позволяет проводить любые соревнования здесь. Впрочем, открытием такого масштаба социальные подарки не ограничились и на фоне водного комплекса не затерялись. Особенно для тех, кто ждал.

Центр социальной реабилитации открылся после реконструкции, а вместе с ним – новые дороги для детей с различными заболеваниями. Развитие трудовых навыков, досуг на спортивной площадке, работа с психологом. В год в центре смогут оказать помощь почти 3 тысячам человек.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Важно, что сегодня городские власти сделали все для того, чтобы здесь люди в течение месяца находились абсолютно бесплатно. Это бюджет города Минска, который направляет сюда средства, для того чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые имеют инвалидность.

Получать медицинскую помощь в шаговой доступности смогут и жители растущего микрорайона в Смолевичах. Строительство поликлиники завершилось раньше сроков, скоро врачи начнут прием в новых кабинетах. –То есть даже под наркозом операции?

– Да, здесь все проведены газы.

Учреждение преимущественно для детского оздоровления: здесь могут обслуживать 10,5 тысячи юных белорусов. В нашей стране сделали и делают многое, чтобы для самых маленьких пациентов качественная медицинская помощь всегда была под рукой. Детская больница после капремонта открылась в Пинске: от удобных подъездов для бригады реанимации до палат для недоношенных – есть все необходимое.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

85 % детей, которые рождаются с массой 500 граммов, может, чуть больше, 85 % из них в мире становятся инвалидами. У нас этот показатель значительно лучше. Мы живем и работаем не для показателей, а для того чтобы родители радовались тому, что у них есть здоровые дети. Именно для этого работает республика, ради этого мы, в общем-то, живем, ради наших детей и будущего.

Госпиталь для тех, кто защищает наше мирное настоящее. В честь праздника главному медцентру Вооруженных Сил передали машины скорой помощи и современное оборудование: МРТ и рентгеновский аппарат последнего поколения. Ежегодно здесь принимают порядка 13 тысяч пациентов, около сотни из них ветераны Великой Отечественной войны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы открываем целую серию мероприятий по сдаче различных объектов для наших людей. Даже пошли больше, мы в этом году начнем целыми городками сдавать в эксплуатацию, чтобы наши люди могли выполнять задачи в рамках поручения главы государства и программы «Военный городок». Модернизация технической базы продолжается на постоянной основе, появляются и новые значимые для жителей страны места. В 2025 году планируют открыть 10 новых школ, а также 20 детских садов. Однако уже в 2024-м один начал работу с прилагательным «самый большой в области». Детский сад на 335 мест, с красивым названием «Василек» занимает 6 тысяч квадратных метров. Помимо детских площадок, есть сенсорная комната, изостудия, актовый зал и бассейн. Большое количество воспитанников (порядка 80 %) – из многодетных семей.

Подарков много не бывает. В Бресте на неделе их сотня – ключи от арендного жилья вручили семьям сотрудников МЧС. Квартиры находятся в симпатичных новостройках. ЧП, в которых, вероятно, никогда не случится, учитывая количество спасателей на квадратный метр. А в Могилевской области появился первый арендный дом для сотрудников системы здравоохранения. Его уже назвали «домом медиков». Ключи от квартир здесь получили порядка 80 семей. Месяц назад президент посетил агрогородок Парохонск, побывал не только на местном предприятии, но и в школе. Учащиеся получили спортивный инвентарь, а ответственное поручение – построить многофункциональный комплекс для тренировок. Сказано – сделано. Площадку учащиеся опробовали еще до открытия. Парохонск успел стать символом области, примером «как надо» в вопросах сельского хозяйства. Но одной отраслью ограничиваться не обязательно.

В будущем похожие комплексы откроют и в других населенных пунктах. В конце концов, «спорт для всех» – слоган, горячо одобряемый, тем более в сельской местности. 30 лет назад в Беларуси не было национальных спортивных школ, дворцов спорта и физкультурно-оздоровительных комплексов. На неделе такой появился в Слониме.