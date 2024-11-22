Объём промышленного производства Минска в январе-октябре вырос на 9,8 %

Минск увеличил объем промышленного производства почти на 10 %. Половина выпускаемой продукции столичных предприятий отправляется на экспорт. Поставки осуществляются в 115 стран. За рубежом востребована продукция машиностроения, электронного оборудования и пищевой промышленности. Так, например ведущее предприятие по выпуску городского электротранспорта 85 % продукции направляет в Россию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О новых проектах и их реализации – в сюжете Юлии Минич.

От производства электрооборудования, сварки и покраски кузовов до сертификации и запуска транспорта в эксплуатацию. Холдинг «Белкоммунмаш» – предприятие полного цикла. Ежегодно выпускает свыше 200 единиц электротранспорта на линию. Одна из новых моделей – трамвай Т701, который уже курсирует по Новосибирску, и трамвайный трехсекционный вагон Т856. Он отправится в Нижний Новгород.

Сергей Карасюк, заместитель главного конструктора по новой технике УП «НТПЦ «Белкоммунмаш»:

Общая длинна вагона будет составлять порядка 29 метров. Общую вместимость мы планируем достичь – это 280 пассажиров. Вагоны будут оборудованы системой теплых полов, системой подсветки пола.

Монтаж электротранспорта происходит в сборочном цеху. Одновременно на линии может находиться 20 различных моделей. У каждой – свои сроки и нюансы изготовления. К 2030 году «Белкоммунмаш» планирует удвоить объем производства техники. Постоянно внедряются различные инструменты, например работа в кооперации с другими отечественными предприятиями.