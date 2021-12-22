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Лукашенко: сегодня ночью – вчера днём задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты

22 декабря 2021 18:39
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

Лукашенко: сегодня ночью – вчера днём задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Опасность не только экономическая. Внутри страны радикальные атаки стали перманентными, но еще наглее и жестче. Накануне была обезврежена группа, можно сказать, террористов. Под прицелом – судьи, силовики, госслужащие, да и все белорусы.

Лукашенко: сегодня ночью – вчера днём задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я почему задержался? Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью – вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые, мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем.

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# Милиция Беларуси # происшествия # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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