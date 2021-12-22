Лукашенко: сегодня ночью – вчера днём задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Опасность не только экономическая. Внутри страны радикальные атаки стали перманентными, но еще наглее и жестче. Накануне была обезврежена группа, можно сказать, террористов. Под прицелом – судьи, силовики, госслужащие, да и все белорусы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я почему задержался? Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью – вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые, мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем.

Читайте также:

Александр Лукашенко: гомельчане для меня больше чем свои люди, потому что больше всего меня здесь поддерживали

Александр Лукашенко: мы перепишем весь скот, возьмём на учёт, потому что не было и учёта нормального, бардак сплошной в сельском хозяйстве

Лукашенко в Гомеле: «Слушайте, я ужаснулся. Дохлый этот скот, полуживой. На трупы животного бросают»