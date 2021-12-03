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«Бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры». Что известно по этому делу?

03 декабря 2021 16:22
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Новости Беларуси. В Минске стали известны новые подробности преступной деятельности «Супрацiва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту участия в неформальной организации возбуждено уголовное дело. Напомним, «Супраціў» злоумышленники создавали для разворачивания террористической деятельности.

Неформальную организацию «Супрацiў» признали террористической. Подробнее здесь.

В этой организации состояли радикально настроенные люди, которые подстрекали к массовым беспорядкам и устрашению мирных белорусов. Экстремисты для выполнения своих преступных замыслов использовали Telegram-каналы и закрытые чаты.

«Бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры». Что известно по этому делу?-1

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:
8 апреля неизвестные бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры города Минска с малолетним ребенком. В результате преступных действий жизнь и здоровье сотрудника прокуратуры и членов его семьи были поставлены в опасность. Незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника прокуратуры были размещены в одном из экстремистских Telegram-каналов.

Следователями в тесном взаимодействии с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел установлена и задержана группа граждан, причастных к совершению вышеуказанного преступления. Ими оказались активные участники закрытого чата, являющегося структурным подразделением инициативы «Буслы ляцяць», 43- и 36-летние мужчины.

«Бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры». Что известно по этому делу?-4

Следователями действия фигурантов квалифицированы как акт терроризма в отношении государственного деятеля и участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности. К ним применена мера в виде заключения под стражу. 

# Нападение # общество # Андрей Мотолько # Фотофакт

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