«Бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры». Что известно по этому делу?

Новости Беларуси. В Минске стали известны новые подробности преступной деятельности «Супрацiва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту участия в неформальной организации возбуждено уголовное дело. Напомним, «Супраціў» злоумышленники создавали для разворачивания террористической деятельности.

Неформальную организацию «Супрацiў» признали террористической. Подробнее здесь.

В этой организации состояли радикально настроенные люди, которые подстрекали к массовым беспорядкам и устрашению мирных белорусов. Экстремисты для выполнения своих преступных замыслов использовали Telegram-каналы и закрытые чаты.