В санаториях в основном россияне отдыхают. А часто ли белорусы приезжают в отечественные здравницы?

Светлана Кубарева, заместитель директора туристического агентства:

Последние несколько лет у нас, можно сказать, пополам – и белорусы, и россияне. Традиционно вообще граждане России у нас в Беларуси отмечали новогодние праздники. Захватывали не только сам Новый год, но и каникулы. То есть они уже прямо на две недели к нам заезжали и в санатории заселялись. Вместе с лечением, так как база у нас хорошая лечебная. Цены их, конечно же, устраивают, природа им нравится, акклиматизации тут никакой нет, проехать до нас вообще не составляет никакого труда. Вообще, пользуется спросом. В основном россияне здесь у нас отдыхают. Белорусы – это, возможно, санатории и усадьбы еще, конечно.

Читайте также:

«Беларусь – это лучше?» Разбираемся, почему вырос интерес к внутреннему туризму

Идет тенденция общего веселья. Почему встреча Нового года на улице может быть интересной идеей?

«Не останавливались на одном городе». Много ли иностранцев приедет в Беларусь на новогодние праздники?