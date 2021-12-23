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В санаториях в основном россияне отдыхают. А часто ли белорусы приезжают в отечественные здравницы?

23 декабря 2021 16:24
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В санаториях в основном россияне отдыхают. А часто ли белорусы приезжают в отечественные здравницы?-1

Светлана Кубарева, заместитель директора туристического агентства:
Последние несколько лет у нас, можно сказать, пополам – и белорусы, и россияне. Традиционно вообще граждане России у нас в Беларуси отмечали новогодние праздники. Захватывали не только сам Новый год, но и каникулы. То есть они уже прямо на две недели к нам заезжали и в санатории заселялись. Вместе с лечением, так как база у нас хорошая лечебная. Цены их, конечно же, устраивают, природа им нравится, акклиматизации тут никакой нет, проехать до нас вообще не составляет никакого труда. Вообще, пользуется спросом. В основном россияне здесь у нас отдыхают. Белорусы – это, возможно, санатории и усадьбы еще, конечно.

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# Туризм # общество # Наталья Надольская # Константин Матюшкин # Светлана Кубарева # Фотофакт

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