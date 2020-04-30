Новые меры и подходы к использованию гуманитарной помощи в Беларуси. Какие требования выдвинул Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Иностранная безвозмездная помощь, ее поступление и использование. Президент провел совещание, посвященное этим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как прозвучало 30 апреля во Дворце Независимости, Беларусь открыта для финансирования, рассчитанного, например, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных, людей с инвалидностью, пенсионеров, детей.

Однако глава государства требует, чтобы полученные таким образом средства использовалась исключительно на социальные цели, доходили до конкретного получателя. В этом случае страна готова предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. При этом Александр Лукашенко напомнил, что ранее в этом направлении уже были поставлены задачи. Алена Сырова подробнее.

Впервые в ощутимом объеме иностранная безвозмездная помощь в нашу страну пришла после чернобыльской трагедии. Тогда страны мира помогали (и по сей день продолжают) бороться с последствиями катастрофы. Немалые деньги идут на оздоровление белорусов из пострадавших регионов, развитие науки, оказание медпомощи, решение экологических проблем.

Со временем и адресатов, и сфер такой помощи стало больше – теперь финансируют образование, спорт, культуру. Чаще всего желающие помочь делают это через общественные организации, но, как показывает практика, далеко не всегда есть гарантия, что средства получит тот, кто в их действительно нуждается. Александр Лукашенко: ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны Чаще всего безвозмездная помощь белорусам приходит из Австрии, Великобритании, Германии, Китая, России, США и Швейцарии. Только за последние три года около 240 миллиона долларов.

Эти деньги в нашей стране налогами могут не облагаться. А вот предоставлять такую льготу или нет, Президент в каждом случае решает отдельно, потому что были прецеденты. Александр Лукашенко: если эта помощь растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность В конце января, назначая нового главу Департамента по гуманитарной деятельности, Александр Лукашенко поручил пересмотреть механизмы работы с финансовыми потоками, разобраться, нужен ли нам дополнительный контроль, чтобы исключить нецелевое использование помощи.

Результатом работы стал новый проект декрета. Игорь Кудревич сегодня держал ответ перед Президентом.

Игорь Кудревич, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента:

За текущий период 2020 года поступило в республику 19,8 миллиона долларов США. Разговор за закрытыми дверями длился больше часа. За это время, как позже рассказал журналистам глава Департамента по гуманитарной деятельности, с Президентом обстоятельно обсудили каждое нововведение.

Во-первых, пересмотрели само понятие безвозмездной помощи. Если раньше под этим понимали только деньги и товары, то теперь еще услуги и работы, приобретенные за счет поступлений из-за рубежа. Наибольшие изменения коснулись налогообложения – подходы поменяли с учетом интересов каждого белоруса. Игорь Кудревич: «От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи» Говорят, что сумма будет небольшой и пойдет на оплату работы подразделений департамента, которые непосредственно занимаются консультативной помощью и оформлением документов. Кроме того, местная вертикаль власти должна активнее включаться в процесс, – все время говорит Президент. В случае с безвозмездной помощью людям на местах наверняка виднее, кто и куда ее использует.

Почему все эти вопросы обсуждают именно сейчас? Ответ очевиден: в непростые времена помощь нужна как никогда – это подспорье для любого государства. Благо, есть те, кто готов помогать. Главное, чтобы цели, указанные на бумаге, совпадали с реальными, а деньги получали те, кому они действительно адресованы. Механизм уже разработан.