«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске – в главный храм армии России. 30 апреля состоялась торжественная церемония передачи капсул с землей с воинских захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её собрали по всей Беларуси и за рубежом почти c семи тысяч мест, политых кровью наших земляков, ставших жертвами Великой Отечественной войны.

Теперь международная акция «Во славу общей Победы» приобрела новый масштаб. Она объединила тех, кто помнит, что на той войне люди погибали за свободу единой Родины.





Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это, конечно, знаковое мероприятие. Это говорит о том, что мы вместе, о том, что Красная Армия и Советский Союз победили в той войне. Мы помним об этом и должны все сделать, чтобы память эта никогда не стерлась.

Семь капсул-сосудов из металла небольшие по размеру, но в них неоценимое с точки зрения памяти содержимое. В то время, когда страны разъединяет вирус, поставивший заслоны на границах, российские дипломаты заверили: капсулы будут доставлены в Москву в самое ближайшее время. Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»