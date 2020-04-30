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«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

30 апреля 2020 19:10
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Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске в главный храм армии России. 30 апреля состоялась торжественная церемония передачи капсул с землей с воинских захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России-1

Её собрали по всей Беларуси и за рубежом почти c семи тысяч мест, политых кровью наших земляков, ставших жертвами Великой Отечественной войны.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России-4

Теперь международная акция «Во славу общей Победы» приобрела новый масштаб. Она объединила тех, кто помнит, что на той войне люди погибали за свободу единой Родины.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России-7



Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это, конечно, знаковое мероприятие. Это говорит о том, что мы вместе, о том, что Красная Армия и Советский Союз победили в той войне. Мы помним об этом и должны все сделать, чтобы память эта никогда не стерлась.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России-9

Семь капсул-сосудов из металла небольшие по размеру, но в них неоценимое с точки зрения памяти содержимое. В то время, когда страны разъединяет вирус, поставивший заслоны на границах, российские дипломаты заверили: капсулы будут доставлены в Москву в самое ближайшее время.

Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России-12

Акция «Во славу общей Победы» сопровождает весь нынешний юбилейный год. В храм-памятник в честь Всех Святых уже доставлена земля со всех районов Беларуси. Церемония ее закладки в крипту святыни станет одним из мероприятий в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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