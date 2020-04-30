Александр Лукашенко: «Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам иностранной безвозмездной помощи, ее поступлению и использованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь открыта для финансирования, рассчитанного, например, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных, инвалидов, пенсионеров, детей. Однако глава государства требует, чтобы использовалась такая безвозмездная помощь исключительно на социальные цели, чтобы средства доходили до конкретного получателя. В таких случаях страна готова предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Управление делами и Администрация Президента подготовили и внесли соответствующие предложения. Игорь Кудревич: «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим активизацию наших западных партнеров – различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете: ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем. И вообще, такой порядок жесткого контроля поступления и распределения гуманитарной помощи появился после того, как я уже говорил, когда мы заметили, что на гуманитарной помощи в свое время выросла наша оппозиция так называемая. Жила неплохо, фактически ее деятельность антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи.

Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок – честный и открытый. Если это гуманитарная помощь и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, – все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение. Меры должны быть жесточайшими. Если ты получил гуманитарную помощь из-за рубежа, и те, кто предоставляет эту гуманитарную помощь, это люди порядочные, они хотят, чтобы эта помощь дошла до адресата, и если эта помощь растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность.