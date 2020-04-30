Прямой эфир

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

30 апреля 2020 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трогательное видео юные суворовцы и лицеисты МЧС записали в адрес наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-1

Героями не рождаются, ими становятся.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-4

Обычные люди совершают неоценимые поступки.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-7

Обычные люди, от которых никто не ожидал подобного.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-10

Сегодня мы видим, насколько уязвим человек.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-13

И именно сегодня каждый может стать героем.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-16

Для этого не нужно быть очень храбрым, это всякому под силу.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-19

Достаточно соблюдать рекомендации специалистов, элементарные правила гигиены.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-22

Так мы обезопасим себя и окружающих, поможем всем медицинским работникам.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-25

Они сейчас героически держат оборону, лечат, спасают людей, рискуя жизнью.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-28

С эпидемией коронавируса можно бороться только совместными усилиями.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-31

Личная ответственность, профессионализм медиков, наша дисциплина принесут свои плоды.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-34

Мы обязательно достигнем перелома в борьбе с инфекцией.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-37

Сила отдельного человека очень важна.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-40

Но бывают периоды, когда очень важно объединиться, чтобы победить.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-43

Неслучайно говорят, что армии выигрывают сражения, а войны выигрывают народы.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-46

Поэтому сейчас так важно быть заодно.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-49

Героями не рождаются, ими становятся.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»-52

Мы едины, мы сильны.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть всё необходимое, чтобы пациент выздоравливал». Аппараты ИВЛ и УЗИ пополнили арсенал 6-й больницы Минска
30 апреля 2020 17:27

«Есть всё необходимое, чтобы пациент выздоравливал». Аппараты ИВЛ и УЗИ пополнили арсенал 6-й больницы Минска

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню
30 апреля 2020 17:25

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Главврач 6-й больницы: «В нашем роддоме появилось четверо деток от мам, которые инфицированы»
30 апреля 2020 17:05

Главврач 6-й больницы: «В нашем роддоме появилось четверо деток от мам, которые инфицированы»