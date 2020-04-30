Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Новости Беларуси. Трогательное видео юные суворовцы и лицеисты МЧС записали в адрес наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трогательное видео юные суворовцы и лицеисты МЧС записали в адрес наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Героями не рождаются, ими становятся.
Обычные люди совершают неоценимые поступки.
Обычные люди, от которых никто не ожидал подобного.
Сегодня мы видим, насколько уязвим человек.
И именно сегодня каждый может стать героем.
Для этого не нужно быть очень храбрым, это всякому под силу.
Достаточно соблюдать рекомендации специалистов, элементарные правила гигиены.
Так мы обезопасим себя и окружающих, поможем всем медицинским работникам.
Они сейчас героически держат оборону, лечат, спасают людей, рискуя жизнью.
С эпидемией коронавируса можно бороться только совместными усилиями.
Личная ответственность, профессионализм медиков, наша дисциплина принесут свои плоды.
Мы обязательно достигнем перелома в борьбе с инфекцией.
Сила отдельного человека очень важна.
Но бывают периоды, когда очень важно объединиться, чтобы победить.
Неслучайно говорят, что армии выигрывают сражения, а войны выигрывают народы.
Поэтому сейчас так важно быть заодно.
Героями не рождаются, ими становятся.
Мы едины, мы сильны.