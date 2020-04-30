Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

Новости Беларуси. Трогательное видео юные суворовцы и лицеисты МЧС записали в адрес наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героями не рождаются, ими становятся.

Обычные люди совершают неоценимые поступки.

Обычные люди, от которых никто не ожидал подобного.

Сегодня мы видим, насколько уязвим человек.

И именно сегодня каждый может стать героем.

Для этого не нужно быть очень храбрым, это всякому под силу.

Достаточно соблюдать рекомендации специалистов, элементарные правила гигиены.

Так мы обезопасим себя и окружающих, поможем всем медицинским работникам.

Они сейчас героически держат оборону, лечат, спасают людей, рискуя жизнью.

С эпидемией коронавируса можно бороться только совместными усилиями.

Личная ответственность, профессионализм медиков, наша дисциплина принесут свои плоды.

Мы обязательно достигнем перелома в борьбе с инфекцией.

Сила отдельного человека очень важна.

Но бывают периоды, когда очень важно объединиться, чтобы победить.

Неслучайно говорят, что армии выигрывают сражения, а войны выигрывают народы.

Поэтому сейчас так важно быть заодно.

Героями не рождаются, ими становятся.