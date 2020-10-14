Если расходы превышают доходы, то как это будет облагаться налогом? Разбираемся в тонкостях с юристом

Некоторые граждане приобретают автомобиль для личного пользования, исходя из личных официальных доходов. Но бывает, что сделка купли-продажи вызывает немало вопросов. О чем же идет речь? Не столько о выплатах. Есть – плати, ведь трата денег – личное дело каждого. Скорее о необходимости в некоторых случаях подтвердить свои доходы в налоговой. Александр Костюкевич, юрист:

Что касается деклараций, есть установленная постановлением Совета министров форма, налоговые органы должны осуществлять содействие, консультацию на безвозмездной основе по порядку ее заполнения. Налоговый орган вправе истребовать пояснения относительно доходов и расходов за десять полных календарных лет, не учитывая год текущий.

Повышенное внимание гражданам без постоянного места работы, но при этом позволяющим себе дорогостоящие покупки и поездки в жаркие страны. Александр Костюкевич:

После того, как мы подаем декларацию о доходах и имуществе, начинается камеральная проверка налогового органа. Пояснения должны быть даны в течение 30 календарных дней с момента получения требований налогового органа. Данный срок может быть продлен, если мы болеем, либо если мы находимся за пределами страны. Эти обстоятельства нужно подтвердить документально.

Чаще всего источником доходов выступает договор дарения. Близкие родственники могут дарить суммы без ограничений. Единственная задача, чтобы эти денежные средства они могли подтвердить. Александр Костюкевич:

Что касается иных физических лиц, в каждом календарном году в Налоговом кодексе устанавливается сумма, которая не облагается налогом. Если берем 2020, то эта сумма семь тысяч три рубля. Все, что будет сверх подарено другими физическими лицами, не являющимися близкими родственниками, будет облагаться по ставке 13 %.

За доходы в виде займа, тоже придется давать пояснение. Если нам одолжает юридическое лицо, то оно должно удержать подоходный налог при предоставлении денежных средств. Если взяли у родственника или друга, то обязанности платить нет. Правда, доказать нужно будет документально. Александр Костюкевич:

Если мы говорим, что да, мы не можем подтвердить наши доходы, наши расходы превышают, налоговым органом будет доначислен подоходный налог по ставке 16 %, и, соответственно, мы не сможем его вернуть. Если же мы говорим, что мы одолжили у каких-то знакомых или родственников, то подоходный налог будет насчитан по ставке 13%. Но в данном случае у нас будет возможность вернуть подоходный налог, если мы погасим сумму займа, но именно в полном размере.