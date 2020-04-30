Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»

Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске капсулы с землей с воинских захоронений передадут в главный храм армии России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске капсулы с землей с воинских захоронений передадут в главный храм армии России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семь капсул-сосудов из металла. Небольшие по размеру, но в них неоценимое с точки зрения памяти содержимое.
«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России
В то время, когда страны разъединяет вирус, поставивший заслоны на границах, российские дипломаты заверили: капсулы будут доставлены в Москву в самое ближайшее время.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет. Будет передано своевременно. Каждая капсула найдет под сводами того храма, который возводится усилиями нашего народа, воинами вооруженных сил, свое место.
Это будет место еще одним правом поклонения и уважения к той памяти, о которой мы сегодня говорим. Важно только, чтобы люди относились к этому также искренне, также неформально, как сегодня мы это показали всем тем, кто был участником этой церемонии.