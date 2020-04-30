Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»

Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске капсулы с землей с воинских захоронений передадут в главный храм армии России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь капсул-сосудов из металла. Небольшие по размеру, но в них неоценимое с точки зрения памяти содержимое.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

В то время, когда страны разъединяет вирус, поставивший заслоны на границах, российские дипломаты заверили: капсулы будут доставлены в Москву в самое ближайшее время.