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Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»

30 апреля 2020 19:04
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Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске капсулы с землей с воинских захоронений передадут в главный храм армии России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»-1

Семь капсул-сосудов из металла. Небольшие по размеру, но в них неоценимое с точки зрения памяти содержимое.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

В то время, когда страны разъединяет вирус, поставивший заслоны на границах, российские дипломаты заверили: капсулы будут доставлены в Москву в самое ближайшее время.

Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»-4

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет. Будет передано своевременно. Каждая капсула найдет под сводами того храма, который возводится усилиями нашего народа, воинами вооруженных сил, свое место.

Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»-7

Это будет место еще одним правом поклонения и уважения к той памяти, о которой мы сегодня говорим. Важно только, чтобы люди относились к этому также искренне, также неформально, как сегодня мы это показали всем тем, кто был участником этой церемонии.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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